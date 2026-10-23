भिंड में सनसनीखेज वारदात, पशुशाला में सो रहे युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले के चांदौख निवासी 35 वर्षीय युवक की मिहोनी थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। युवक गुरुवार रात गांव के पास स्थित पशुशाला में सोने गया था। शुक्रवार सुबह परिजन पहुंचे तो वह चारपाई पर मृत मिला। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमले के गंभीर निशान थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

मृतक की पहचान 35 वर्षीय विश्व प्रताप सिंह राजावत उर्फ वीपी सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 10 बजे भोजन करने के बाद वह पशुशाला में सोने चला गया था। शुक्रवार सुबह मवेशियों की देखभाल के लिए पहुंचे परिजनों ने उसे मृत अवस्था में देखा। शुरुआती तौर पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने की आशंका जताई गई है।