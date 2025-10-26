मेरी खबरें
    भिंड के रिनिया गांव में युवक की हत्या, गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर पर किया हमला और जला दी कार

    मध्य प्रदेश में भिंड जिले के रिनिया गांव में शनिवार शाम रुपयों के लेन-देने को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडों से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। हमले में उसका मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर युवक के परिजनों ने गांव में आरोपी के घर में जाकर तोड़फोड़ कर दी और उसके बाहर खड़ी कार में आग लगा दी।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 09:58:44 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 10:09:07 AM (IST)
    आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार आग से पूरी तरह जल गई।

    1. मारपीट में 35 वर्षीय अली उर्फ रुद्र जाटव पुत्र रामलाल जाटव की मौत।
    2. हमले में उसका मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है।
    3. हत्या और आगजनी के बाद से गांव की तनाव की स्थिति बन गई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के ग्राम रिनिया में शनिवार शाम लगभग 7 बजे पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि रणवीर कौरव, अंशु कौरव, प्रहलाद कौरव, राजीव कौरव और कुंवर सिंह कौरव (सभी निवासी रिनिया) ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर दिया।

    इस हमले में 35 वर्षीय अली उर्फ रुद्र जाटव पुत्र रामलाल जाटव निवासी रिनिया और उसका मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित युवक के परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर बाहर रखी कार में आग लगा दी। इससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।


    घटना के बाद स्वजन दोनों घायलों को निजी वाहन से इलाज के लिए ग्वालियर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अली की मौत हो गई। मामा की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज ग्वालियर में जारी है। मामा को घटना का मुख्य चश्मदीद बताया जा रहा है। रविवार सुबह मृतक के परिजन शव को लेकर थाना दबोह पहुंचे, जहां पुलिस ने बीएनएस व एस/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

    रविवार सुबह एएसपी संजीव पाठक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। एएसपी पाठक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

