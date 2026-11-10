भिंड में होटल में खाना परोसने में देरी पर बवाल, कर्मचारी को डंडे से पीटा

नईदुनिया न्यूज, गोरमी। गोरमी थाना क्षेत्र में होटल पर खाना लगाने में देरी को लेकर एक युवक ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उसने अपनी चार पहिया गाड़ी से डंडा निकालकर कर्मचारी के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला किया। बीच-बचाव करने आए दूसरे कर्मचारी को भी पीटकर घायल कर दिया।

घटना मंगलवार सुबह 6 बजे की घटना मंगलवार सुबह करीब 6 बजे गोरमी-पोरसा रोड पर बुधारा पुल के पास स्थित भदौरिया होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट में हुई। होटल संचालक 54 वर्षीय नरेश सिंह पुत्र अंगद सिंह भदौरिया, निवासी परोसा, ने पुलिस को बताया कि होटल में तेज सिंह भदौरिया और शाकिर खान काम करते हैं।

कर्मचारी ने कहा थोड़ी देर लगेगी मंगलवार सुबह तीनों साफ-सफाई कर रहे थे, तभी खिल्ली सुकांड निवासी सोनू गुर्जर चार पहिया वाहन से आया और खाना लगाने को कहा। तेज सिंह ने बताया कि सुबह का समय है और होटल शुरू होने में थोड़ी देर लगेगी। इस पर सोनू गाली-गलौज करने लगा। डंडे से हमला कर किया घायल शिकायत के मुताबिक, विरोध करने पर सोनू ने तेज सिंह के सिर, दोनों हाथों और पैर पर डंडे से हमला किया। उसके सिर से खून निकलने लगा और अन्य जगह चोटें आईं। बचाने पहुंचे शाकिर के दाहिने हाथ में अंगूठे के पास डंडा मारा गया।