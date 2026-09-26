मध्य प्रदेश में 1050 पटवारियों का होगा प्रमोशन, 50 साल की उम्र से कम वालों को बनाया जाएगा रिवेन्यू इंस्पेक्टर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण की निश्शुल्क रजिस्ट्री में आनाकानी कर रहे पटवारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें राजस्व निरीक्षण के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त भू अभिलेख ने 1,050 पटवारियों की सूची तैयार कर कलेक्टरों से सेवा संबंधी जानकारी मांगी है। 50 वर्ष से कम आयु के पटवारियों को पदोन्नत किया जाएगा।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पदोन्नति मध्य प्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 में 18 जून 2018 को किए गए संशोधन के आधार पर की जाएगी। इसके प्रविधानों के अंतर्गत ही एक जनवरी 2026 को 50 साल से कम आयु वाले पटवारियों की सूची बनाई गई है।