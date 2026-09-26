मध्य प्रदेश में 1050 पटवारियों का होगा प्रमोशन, 50 साल की उम्र से कम वालों को बनाया जाएगा रिवेन्यू इंस्पेक्टर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण की निश्शुल्क रजिस्ट्री में आनाकानी कर रहे पटवारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें राजस्व निरीक्षण के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त भू अभिलेख ने 1,050 पटवारियों की सूची तैयार कर कलेक्टरों से सेवा संबंधी जानकारी मांगी है। 50 वर्ष से कम आयु के पटवारियों को पदोन्नत किया जाएगा।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पदोन्नति मध्य प्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 में 18 जून 2018 को किए गए संशोधन के आधार पर की जाएगी। इसके प्रविधानों के अंतर्गत ही एक जनवरी 2026 को 50 साल से कम आयु वाले पटवारियों की सूची बनाई गई है।
कलेक्टरों से कहा गया है कि जो सूची तैयार की गई है, उसमें यदि 50 वर्ष से कम आयु का पटवारी छूट गया है और उसकी नियुक्ति जून 2007 या उससे पहले हुई है तो उसका नाम भी सूची में जोड़ा जाए।
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इसके साथ ही पटवारियों के श्रेणीवार चयन, निधन, सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र, 2017-18 से 2023-24 तक का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) के साथ अनुशासनात्क, आपराधिक प्रकरण और यदि कोई दंड दिया गया है तो उसकी जानकारी 30 सितंबर तक मांगी गई है। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।