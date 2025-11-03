एमपी में अगले साल 13 IAS, 16 IPS और 11 IFS अधिकारी हो जाएंगे रिटायर, देखें सूची

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अगले वर्ष 2026 में अखिल भारतीय सेवा के 42 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। इनमें 13 आइएएस, 16 आइपीएस और 11 आइएफएस अधिकारी शामिल हैं। आइएएस अधिकारियों में दो अपर मुख्य सचिव स्तर की अधिकारी स्मिता भारद्वाज और अलका उपाध्याय सेवानिवृत्त होंगी। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव समेत सचिव स्तर के अन्य अधिकारी भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

इसी तरह आइपीएस अधिकारियों में स्पेशल डीजी संजीव शमी और अजय कुमार शर्मा सहित डीआइजी और आइजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सेवानिवृत्त होने वाले आइएफएस अधिकारियों में वन बल प्रमुख विजय कुमार अंबाड़े सहित पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी भी है। सामान्य प्रशासन, गृह एवं वन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे इनके पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का सेवानिवृत्ति के पूर्व निराकरण हो सके।

ये आइएएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त

अलका उपाध्याय सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली 4 मई,

आशीष श्रीवास्तव सचिव अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय नई दिल्ली 4 अक्टूबर,

स्मिता भारद्वाज चेयरमेन एमपी बोर्ड 6 मार्च,

उमाकांत उमराव प्रमुख सचिव पशुपालन खनिज एक अगस्त,

अरूणा गुप्ता सचिव लोकायुक्त संगठन 9 अक्टूबर,

माल सिंह भयडिया एमडी मप्र खादी ग्रामोद्योग 6 जून,

उर्मिला शुक्ला आयुक्त पुरातत्व 25 फरवरी,

सुरेश कुमार ओएसडी कमिश्नर चंबल संभाग 27 सितंबर,

चंद्रशेखर वालिम्बे अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय 26 नवंबर,

रविंद्र कुमार चौधरी कलेक्टर शिवपुरी 3 नवंबर अपर सचिव राजस्व विभाग 5 अप्रैल,

केदार सिंह कलेक्टर शहडोल 25 नवंबर,

जीएस धुर्वे अपर कलेक्टर बालाघाट 16 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे।

सेवानिवृत्त होने वाले आइपीएस

भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी जगदीश डाबर एसपी बड़वानी 31 जनवरी, अंशुमान सिंह आइजी लॉ एंड आर्डर 28 फरवरी, हिमानी खन्ना आइजी सागर 31 मार्च सविता सोहाने डीआइजी शहडोल 30 अप्रैल, जितेंद्र सिंह पवार डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक भोपाल 30 अप्रैल, महेशचंद्र जैन डीआइजी नारकोटिक्स इंदौर 31 मई, संजीव शमी स्पेशनल डीजी टेलाकॉम 30 जून, संजय तिवारी आइजी प्लानिंग 30 जून, आलोक रंजन डायरेक्टर एनसीआरबी दिल्ली 30 जून, अरविंद कुमार सक्सेना आइजी ग्वालियर 31 जुलाई, शशिकांत शुक्ला डीआइजी डायरेक्टर एफएसएल 31 जुलाई, अजय कुमार शर्मा स्पेशल डीजी 31 अगस्त, आशुतोष राय एडीजी अजाक 31 अगस्त, ए साईं मनोहर एडीजी इंटेलीजेंस 31 अगस्त, मिथलेश शुक्ला आइजी नर्मदापुरम 31 अगस्त और सोनाली मिश्रा डीजी आरपीएफ 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगी।

यह आइएफएस अधिकारी होंगे रिटायर

वन बल प्रमुख विजय कुमार अम्बाड़े 20 फरवरी, डीएफओ नरेश कुमार दोहरे 31 मार्च, पीसीसीएफ रेनु सिंह एवं सीसीएफ राजेश कुमार राय 30 अप्रैल, पीसीसीएफ पुरुषोत्तम धीमान 31 मई, पीसीसीएफ असित गोपाल 30 जून, पीसीसीएफ एचयू खान 31 जुलाई, सीसीएफ बृजेंद्र झा एवं वन संरक्षक आलोक पाठक 31 अगस्त, सचिव वन विभाग अतुल मिश्रा 31 अक्टूबर एवं डीएफओ हेमंत कुमार रायकवार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।