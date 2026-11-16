भोपाल में 9 थानों की 13 टीमों ने 50 घरों पर दी दबिश, 2.85 लाख का नशा बरामद, चरस-गांजा और 606 इंजेक्शन जब्त

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईदगाह हिल्स की वाजपेयी नगर मल्टी में नशे के अवैध कारोबार की शिकायतों पर पुलिस ने 14-15 नवंबर की दरमियानी रात बड़े स्तर पर सर्च आपरेशन चलाया। तीन एसीपी और नौ थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जोन-3 के नौ थानों की 13 टीमों ने करीब ढाई घंटे में 50 घरों पर दबिश दी। इस दौरान एक महिला के ठिकाने से 741 ग्राम चरस, 387 ग्राम गांजा और नशे में इस्तेमाल होने वाले 606 इंजेक्शन बरामद किए गए।

जब्त मादक पदार्थों और इंजेक्शनों की कीमत करीब 2.85 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये कीमत का मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की है। इसी कार्रवाई में प्राणघातक हमले के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया।