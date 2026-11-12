अब कटेगा अधिकारियों का वेतन: भोपाल में 14,661 नामांतरण अटके, कमिश्नर ने कहा- '15 दिन में निपटाएं'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजस्व विभाग में आम जनता के काम महीनों तक अटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे बुनियादी कामों में लगातार हो रही देरी पर संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है।

जिले में नामांतरण के 14 हजार 661 प्रकरण लंबित मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सीमांकन के सभी लंबित मामलों को 15 दिन में निपटाने के लिए संभागव्यापी विशेष अभियान चलाने और 50 दिन से अधिक पुराने नामांतरण-बंटवारा प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ वेतन काटने तक के निर्देश दिए गए हैं।

हुजूर में 1958 प्रकरणों की पेशी

बुधवार को संभागायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा की। भोपाल जिले के आरसीएमएस पोर्टल पर अपर तहसीलदार न्यायालय, वृत्त-टू, हुजूर में पेशी से उतरे 1958 प्रकरण समय-सीमा से बाहर मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।

संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तहसीलदार व नायब तहसीलदार का वेतन काटने के निर्देश दिए।,

सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा के मामलों पर भी सख्ती

सभी जिलों में मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और शिविरों में दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा। आगामी एक महीने में प्रस्तावित चार शिविरों की तैयारी अभी से शुरू करने और ब्लाक स्तर पर लंबित शिकायतों को शून्य करने के निर्देश दिए।