APK File भेजकर ढाई लाख की ठगी, वाट्सऐप ग्रुप में भेजी गई थी लुटेरी लिंक

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। बैरसिया के ग्रामीण राधेश्याम शर्मा के साथ शातिर जालसाज ने 2 लाख 48 हजार 943 रुपये की ठगी कर दी। आरोपित ने यह ठगी एंड्रॉयड पैकेज किट (एपीके) लिंक के जरिए की, जिसे पीडित को सोशल मीडिया के माध्यम वाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। इसके बाद यह लिंक कई सूमह में भेजी गई थी।

थाना प्रभारी बैरसिया वीरेंद्र सेन ने बताया कि बीती 28 दिसंबर को ग्रुप में आई लिंक पर राधेश्याम ने जैसे ही क्लिक किया, उसके कुछ देर बाद ही उनके खाते से रकम कटने लगी। चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 2,48,943 रुपये खाते से निकाल लिए गए। पैसे कटने का मैसेज आते ही राधेश्याम को ठगी की जानकारी लगी।