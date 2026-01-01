APK File भेजकर ढाई लाख की ठगी, वाट्सऐप ग्रुप में भेजी गई थी लुटेरी लिंक
28 दिसंबर को ग्रुप में आई लिंक पर राधेश्याम ने जैसे ही क्लिक किया, उसके कुछ देर बाद ही उनके खाते से रकम कटने लगी। चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 2,48 ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 11:26:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 11:29:22 PM (IST)
भोपाल में हुई ढाई लाख की साइबर ठगी।
HighLights
- नागरिकों के लिए साइबर क्राइम ने सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है।
- कहा-किसी भी अज्ञात लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें।
- बैंक विवरण, यूपीआई पिन या कार्ड की जानकारी शेयर ना करें।
नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। बैरसिया के ग्रामीण राधेश्याम शर्मा के साथ शातिर जालसाज ने 2 लाख 48 हजार 943 रुपये की ठगी कर दी। आरोपित ने यह ठगी एंड्रॉयड पैकेज किट (एपीके) लिंक के जरिए की, जिसे पीडित को सोशल मीडिया के माध्यम वाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। इसके बाद यह लिंक कई सूमह में भेजी गई थी।
थाना प्रभारी बैरसिया वीरेंद्र सेन ने बताया कि बीती 28 दिसंबर को ग्रुप में आई लिंक पर राधेश्याम ने जैसे ही क्लिक किया, उसके कुछ देर बाद ही उनके खाते से रकम कटने लगी। चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 2,48,943 रुपये खाते से निकाल लिए गए। पैसे कटने का मैसेज आते ही राधेश्याम को ठगी की जानकारी लगी।
उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद राज्य साइबर पुलिस ने प्राथमिक स्तर पर शून्य पर प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद केस डायरी बैरसिया पुलिस को भेजी गई, जहां असल पर अपराध दर्ज किया गया है।
हालांकि, समय पर की गई शिकायत के कारण ट्रांजेक्शन होल्ड करवा दिया गया है। हम बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस ले लगातार एपीके फाइल भेजकर ठगी को लेकर सावधान रहने की बात चेतावनी दे रही है।
साइबर क्राइम की चेतावनी
- साइबर क्राइम ने एडवाइजरी जारी किया है कि नागरिकों को सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी अज्ञात लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें।
- अपने बैंक विवरण, यूपीआई पिन या कार्ड की जानकारी किसी के भी साथ साझा न करें।
- उपहारों या ऑफर्स के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों का ही उपयोग करें और सोशल मीडिया पर अजनबियों से बातचीत में सतर्कता बरतें।
- साथ ही, मोबाइल में एंटी-वायरस सक्रिय रखें और पब्लिक वाई-फाई पर बैंकिंग लेनदेन करने से परहेज करें।
यदि गलती से क्लिक हो जाए, तो क्या करें?
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपने भूलवश किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या कोई अनधिकृत ऐप इंस्टाल कर लिया है, तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं:
- सबसे पहले मोबाइल का इंटरनेट बंद करें।
- अपने बैंक को सूचित कर खाते और कार्ड फ्रीज करवाएं।
- अपनी जीमेल आइडी का पासवर्ड बदलकर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें।
- वाट्सएप सेटिंग्स में जाकर ''लिंक्ड डिवाइसेस'' की जांच करें और किसी भी अनजान डिवाइस को तुरंत लाग-आउट करें।