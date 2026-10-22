भोपाल में 22 लाख फूंककर भूल गया नगर निगम... चौक बाजार में 10 साल से बंद पड़े हैं फायर हाइड्रेंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चौक बाजार में आपात स्थिति में आग बुझाने के लिए करीब 10 साल पहले नगर निगम ने 22 लाख रुपये खर्च कर अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम तो लगा दिया, लेकिन उसे चालू रखने की जिम्मेदारी निभाना भूल गया। आज हालात यह हैं कि हाइड्रेंट बंद पड़े हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले पाइप गायब हैं और जिन स्थानों पर आपात स्थिति में तुरंत पहुंचकर आग बुझाने की तैयारी होनी चाहिए, वहां व्यापारियों ने सामान जमा रखा है।

दूसरी ओर, दुकानों के सात से आठ फीट बाहर तक सड़क पर फैला सामान और दुकानों के सामने खड़े दोपहिया वाहन बाजार के रास्तों को और संकरा कर रहे हैं। नतीजा यह कि आम दिनों में राहगीरों का निकलना मुश्किल है और आग लगने पर दमकल की पहुंच भी बुरी तरह बाधित हो सकती है।

पुराने भोपाल के चौक बाजार की गलियां पहले ही इतनी संकरी हैं कि दमकल वाहन को घटनास्थल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी समस्या से निपटने के लिए अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया था, ताकि दमकल वाहन दूर रहने पर भी नजदीकी पाइंट से पानी लेकर आग बुझाई जा सके। लेकिन मौके पर हाइड्रेंट बंद पड़े हैं और पाइप तक गायब हैं। इनके आसपास सामान जमा होने से पहुंच भी बाधित होती है। अतिक्रमण और बेतरतीब वाहनों से दमकल का रास्ता बंद होने का खतरा चौक बाजार में अतिक्रमण ने स्थिति और गंभीर कर दी है। दुकानदारों ने दुकान की सीमा से सात से आठ फीट बाहर तक सामान फैला रखा है। दुकानों के सामने दोपहिया वाहन खड़े होने से बची हुई सड़क भी घिर जाती है। राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू आग जैसी आपात स्थिति में सामने आएगा।