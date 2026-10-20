श्री रावतपुरा सरकार के सानिध्य में गुप्त श्रीविद्या साधना का साक्षी बनेगा भोपाल, 26 अक्टूबर को 1100 वैदिक आचार्य कराएंगे 1 करोड़ अर्चन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इस शरद पूर्णिमा पर राजधानी भोपाल की धरा एक ऐसे अलौकिक और ऐतिहासिक महाअनुष्ठान की साक्षी बनने जा रही है, जिसकी दिव्यता की कल्पना मात्र से मन भक्तिभाव से भर उठता है। जब शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की सोलह कलाओं से युक्त अमृतमयी किरणें भोपाल की धरती का स्पर्श करेंगी, ठीक उसी पावन घड़ी में हजारों श्रद्धालु हाथों में पूजन थाल लिए ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, धन-धान्य और ऐश्वर्य की देवी मां राजराजेश्वरी की महाअर्चना प्रारंभ करेंगे।

संत शिरोमणि रविशंकर महाराज (श्री रावतपुरा सरकार) के दिव्य सानिध्य में आगामी 26 अक्टूबर को सायं 7 बजे से स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर 'विराट मां राजराजेश्वरी कोटि हरिद्रा कुंकुमार्चन महाअनुष्ठान' का भव्य आयोजन होने जा रहा है। रविवार को स्वयं महाराज श्री ने लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर आयोजन स्थल का अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और सेवा समिति व भक्त मंडल को इस आध्यात्मिक महायज्ञ की भव्यता के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर संत रविशंकर महाराज ने 'नवदुनिया' से विशेष चर्चा में इस गूढ़ साधना के रहस्यों को साझा किया।

मां राजराजेश्वरी की श्रीविद्या साधना अत्यंत गुप्त, गूढ़ व विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है : पंडित रविशंकर महाराज 1. वैदिक वास्तु और कोणों के सटीक विज्ञान पर आधारित है महाअनुष्ठान 'नवदुनिया' से विशेष संवाद में महाराज श्री ने स्पष्ट किया कि मां राजराजेश्वरी (श्रीविद्या) की आराधना का विधान अत्यंत गुप्त व विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। इसमें दिशा, कोण और वास्तु शास्त्र का अचूक महत्व है। भगवान सदाशिव द्वारा प्रदत्त इस सर्वोच्च ब्रह्माविद्या में सामान्यतः एकांतिक साधना का विधान है, किंतु राष्ट्र की उन्नति और विश्व कल्याण के पावन संकल्प के साथ भोपाल में इसे इतना विराट और सार्वजनिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। 2. कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करेगा श्रीललितासहस्रनाम का सस्वर पाठ अनुष्ठान स्थल पर प्रत्येक इकाई को वास्तु शास्त्र के मानकों के अनुरूप स्थापित किया जा रहा है। महाराज श्री ने बताया कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णित 'श्रीललितासहस्रनाम' में मां के 1,000 रहस्यमयी नामों का दिव्य संकलन है। इसका सामूहिक सस्वर अर्चन साधक के मूलाधार चक्र में आंतरिक ऊर्जा व कुंडलिनी को जाग्रत कर इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति के सर्वोच्च शिखर को स्थापित करता है। शास्त्रों के अनुसार, शरद पूर्णिमा पर मां भगवती स्वयं चंद्रमा के केंद्र में विराजमान होती हैं।