भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश जाने वाला था 26 टन मांस, गोमांस की शंका में पुलिस ने कंटेनर पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश भेजे जा रहे 26 टन संदिग्ध मांस को पुलिस ने पकड़ा है। हिंदू संगठनों ने बुधवार रात गोमांस होने की शंका जताते हुए कंटेंनर को रोका और पुलिस को सूचना दी थी। रात 11: 30 बजे पुलिस ने मांस से भरे कंटेनर जब्त किया। संदिग्ध मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार भोपाल शहर के जिंसी स्थित स्लाटर हाउस से संदिग्ध मांस लोड किया गया था। ड्राइवर ने कंटेनर में भैंस का मांस होने का दावा किया है। साथ ही उसने परिवहन से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जहांगीराबाद थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि गोमांस है कि नहीं इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल कंटेनर को जब्त किया गया है।