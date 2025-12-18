मेरी खबरें
    भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश जाने वाला था 26 टन मांस, गोमांस की शंका में पुलिस ने कंटेनर पकड़ा

    Bhopal News: भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश भेजे जा रहे 26 टन संदिग्ध मांस को पुलिस ने पकड़ा है। हिंदू संगठनों ने बुधवार रात गोमांस होने की शंका जताते ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 08:17:13 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 08:17:13 PM (IST)
    भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश जाने वाला था 26 टन मांस, गोमांस की शंका में पुलिस ने कंटेनर पकड़ा
    भोपाल में गोमांस की शंका में पुलिस ने कंटेनर पकड़ा

    1. भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश जाने वाला था 26 टन मांस
    2. भोपाल के जिंसी स्थित स्लाटर हाउस से लोड हुआ था संदिग्ध मांस
    3. पुलिस ने सैंपल लैब में भेजे, हिंदू संगठनों की सूचना पर हुई कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश भेजे जा रहे 26 टन संदिग्ध मांस को पुलिस ने पकड़ा है। हिंदू संगठनों ने बुधवार रात गोमांस होने की शंका जताते हुए कंटेंनर को रोका और पुलिस को सूचना दी थी। रात 11: 30 बजे पुलिस ने मांस से भरे कंटेनर जब्त किया। संदिग्ध मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है।

    पुलिस के अनुसार भोपाल शहर के जिंसी स्थित स्लाटर हाउस से संदिग्ध मांस लोड किया गया था। ड्राइवर ने कंटेनर में भैंस का मांस होने का दावा किया है। साथ ही उसने परिवहन से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जहांगीराबाद थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि गोमांस है कि नहीं इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल कंटेनर को जब्त किया गया है।


    कंटेनर में लगा मिला फ्रिज

    हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कार्यकर्ताओं को बीते कई दिनों से सूचना मिल रही थी की एक स्लॉटर हाउस में संदिग्ध मांस को काटकर पैकेट में पैक कर हैदराबाद और मुंबई के रास्ते विदेश में भेजने का काम किया जाता है। सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी के बाद ट्रक को रोक लिया। उसकी तलाशी ली। कंटेनर में फ्रिज लगा रखा था।

