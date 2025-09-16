Bhopal: स्मार्ट लाइट की 358 शिकायतों पर निगमायुक्त नाराज, इंजीनियर निशाने पर... तलब होंगे जिम्मेदार अफसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लंबे अवकाश के बाद सोमवार को निगमायुक्त हरेंद्र नारायन ने नगर निगम कार्यालय पहुंचते ही सभी विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर लापरवाही बरत रहे अधिकारियों की कड़ी क्लास ली।

विशेष रूप से स्मार्ट लाइट और भवन अनुज्ञा विभागों की स्थिति पर निगमायुक्त का गुस्सा फूटा। समीक्षा बैठक में सबसे पहले स्मार्ट सिटी इंजीनियर राजीव अग्निहोत्री को निशाने पर लिया गया। वे शहर में स्मार्ट लाइट के रखरखाव के जिम्मेदार हैं।

दरअसल, 9 सितंबर को हुई महापौर हेल्पलाइन समीक्षा में स्मार्ट लाइट से जुड़ी 358 शिकायतें दर्ज मिली थीं। निगमायुक्त ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिकायतें अब भी लंबित

इसी तरह भवन अनुज्ञा विभाग में भी हालात गंभीर पाए गए। बीते दिनों इस विभाग में कुल 73 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें जोन 10, 12, 17 और 18 से 26 शिकायतें और जोन 4, 6, 13 और 16 से 23 शिकायतें अब भी लंबित हैं।

निगमायुक्त ने आदेश दिया कि जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, उनके अधिकारियों को माता मंदिर स्थित निगम कार्यालय में तलब किया जाए और मौके पर ही शिकायतों का निपटारा किया जाए।

उन्होंने साफ कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में ढिलाई किसी भी अधिकारी को महंगी पड़ेगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शिकायतें समय पर नहीं सुलझीं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

