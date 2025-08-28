भोपाल में डायल-112 की 39 चाबियां गुम, 2-2 हजार में बनवानी पड़ीं, बाद में असली भी मिल गईं

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुलिस को तेज-तर्रार और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने डायल-112 सेवा का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही नई एफआरवी (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। इनको 31 अगस्त से सड़क पर उतरना था, लेकिन भोपाल में गजब हो गया। यहां देखभाल करने वालों की लापरवाही से इन वाहनों की चाबियां ही खो गईं।

गायब था 39 वाहनों की चाबियों का पूरा गुच्छा बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को फ्लैग ऑफ के बाद डायल-112 के 63 नए वाहन भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में खड़े किए गए थे। तय हुआ था कि इनका पायलट टेस्ट होगा, उसके बाद 31 अगस्त से इन्हें संबंधित थाना क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाएगा। जब पायलट टेस्ट की बारी आई तो पता चला कि 39 वाहनों की चाबियों का पूरा गुच्छा गायब है। ड्राइवरों और पायलट टेस्ट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने स्तर पर इनको तलाशने की कोशिश की।