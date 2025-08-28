मेरी खबरें
    भोपाल में डायल-112 की 39 चाबियां गुम, 2-2 हजार में बनवानी पड़ीं, बाद में असली भी मिल गईं

    MP News: मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस की देखरेख में बड़ा कारनामा हुआ है, जहां 14 अगस्त को फ्लैग ऑफ के बाद डायल-112 के 63 नए वाहनों की चाबियों का पूरा गुच्छा गायब हो गया। जब चाबियों का पता नहीं चला तो बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। वहां से गाड़ियों के लिए डुप्लीकेट चाबियां बनवाने का आदेश हुआ।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:24:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 09:24:13 PM (IST)
    खर्चा हो गया तो गुम हुईं चाबियां भी मिल गईं

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुलिस को तेज-तर्रार और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने डायल-112 सेवा का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही नई एफआरवी (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। इनको 31 अगस्त से सड़क पर उतरना था, लेकिन भोपाल में गजब हो गया। यहां देखभाल करने वालों की लापरवाही से इन वाहनों की चाबियां ही खो गईं।

    गायब था 39 वाहनों की चाबियों का पूरा गुच्छा

    बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को फ्लैग ऑफ के बाद डायल-112 के 63 नए वाहन भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में खड़े किए गए थे। तय हुआ था कि इनका पायलट टेस्ट होगा, उसके बाद 31 अगस्त से इन्हें संबंधित थाना क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाएगा। जब पायलट टेस्ट की बारी आई तो पता चला कि 39 वाहनों की चाबियों का पूरा गुच्छा गायब है। ड्राइवरों और पायलट टेस्ट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने स्तर पर इनको तलाशने की कोशिश की।

    लापरवाही की कीमत आई 78 हजार रुपये

    जब चाबियों का पता नहीं चला तो बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। वहां से गाड़ियों के लिए डुप्लीकेट चाबियां बनवाने का आदेश हुआ। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भोपाल के अलग-अलग स्टोर पर संपर्क कर 39 गाड़ियों के लिए नई चाबियां बनाने का ऑर्डर दिया। बताया जा रहा है कि इन चाबियों को बनवाने में प्रति चाबी दो हजार रुपये का खर्च आया। इस मान से इस लापरवाही की कीमत 78 हजार रुपये देकर चुकानी पड़ी है। जब नई चाबियां बनवाने पर खर्च हो गया तो गुम हुई असली चाबियां भी मिल गईं।

    अधिकारियों ने साधी चुप्पी

    इस मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। वहीं कनिष्ठ अधिकारी आधिकारिक तौर पर चाबियों की गुमशुदगी की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि चाबियों की अदला बदली हो गई थी जो अब मिल गई हैं।

