साढ़े चार लाख पेंशनरों को अब मिलेगी 55 प्रतिशत महंगाई राहत, 250 से दो हजार रुपये तक का लाभ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों को अब प्रतिमाह 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद दो प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

वित्तीय भार लगभग 170 करोड़ रुपये इससे यह दर अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर हो गई है। इस वृद्धि से पेंशनरों को प्रतिमाह 250 से लेकर दो हजार रुपये तक का लाभ होगा। सितंबर का एरियर अलग से दिया जाएगा। हालांकि, पेंशनर इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे जनवरी से वृद्धि की मांग कर रहे हैं। छठे वेतनमान में महंगाई राहत 252 प्रतिशत रहेगा। इस वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार लगभग 170 करोड़ रुपये का आएगा।

11 जिलों में होगा श्रीअन्न का उपार्जन बैठक में खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष 30 हजार टन श्रीअन्न का उपार्जन जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले में किया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न कंसोर्टियम आफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) को 80 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। समर्थन मूल्य से कम पर सोयाबीन की बिक्री पर अंतर की राशि देगी सरकार कैबिनेट की बैठक में भावांतर योजना का अनुमोदन भी किया गया। इसमें 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडियों में सोयाबीन बेचने पर यदि समर्थन मूल्य (5,238 रुपये प्रति क्विंटल) से कम दर मिलती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। इसके लिए प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के औसत निकालकर माडल दर तय होगी। यदि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य या मॉडल दर से कम बिकी तो अंतर की राशि पंजीकृत किसान के खाते में सीधे अंतरित होगी।