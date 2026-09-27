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MP में दीपावली पर बिजली संकट का अलर्ट: 6 बिजली कंपनियों में 'काम बंद' का अल्टीमेटम; 45 हजार आउटसोर्स कर्मी करेंगे हड़ताल

मध्यप्रदेश की छह बिजली कंपनियों में कार्यरत करीब 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारी 7 और 8 नवंबर को कामबंद आंदोलन की तैयारी में हैं।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 07:41:53 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 07:41:53 PM (IST)
MP में दीपावली पर बिजली संकट का अलर्ट: 6 बिजली कंपनियों में 'काम बंद' का अल्टीमेटम; 45 हजार आउटसोर्स कर्मी करेंगे हड़ताल
प्रतीकात्मक फोटो, इंटरनेट मीडिया से ली गई है।

HighLights

  1. आउटसाेर्स कर्मियों ने दीपावली पर दो दिन काम बंद की चेतावनी दी
  2. 45 हजार कर्मचारी 7 और 8 नवंबर को कर सकते हैं कामबंद आंदोलन
  3. कर्मचारी संगठनों ने छह बिजली कंपनियों को आंदोलन का नोटिस दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर सात और आठ नवंबर को दो दिन काम बंद आंदोलन की चेतावनी से मध्यप्रदेश की छह बिजली कंपनियों में हलचल बढ़ गई है।

मध्य क्षेत्र सहित ट्रांसमिशन, जनरेशन, पॉवर मैनेजमेंट तथा पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत करीब 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन की तैयारी है।

कंपनियों को दिया नोटिस

मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के उपाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया ने 6 बिजली कंपनियों को धारा 22(1) के तहत कामबंद आंदोलन का नोटिस दिया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि आउटसोर्स कर्मियों को वेतन और सुविधाओं के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे हैं।

मांगे पूरी न होने से नाराजी

कर्मचारियों का दावा है कि करीब 20 वर्षों से दीपावली और अन्य राष्ट्रीय त्योहारों पर काम करने के बावजूद 90 प्रतिशत आउटसोर्स कर्मियों को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिला है।

उनकी प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा समाप्त कर सीधे बिजली कंपनियों से वेतन, रिक्त पदों पर नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन में सुधार, जोखिम भत्ता, नाइट अलॉउंस, चिकित्सा अवकाश, बोनस, ग्रेच्युटी, बीमा और दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के परिजनों को सहायता शामिल है।

कर्मचारियों ने 62 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है।