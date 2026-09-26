रेडिसन में 50 किलो सड़े आलू, सयाजी में एक्सपायरी चिकन-फिश तो पलाश में मिले खराब मशरूम, भोपाल के नामी होटलों का 'बुरा' हाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के फाइव और थ्री स्टार होटलों में महंगा खाना खाने वाले ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के पिछले दिनों चले औचक निरीक्षण में शहर के नामी होटलों की रसोई में सड़ा, एक्सपायरी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ मिले थे। कई जगह खराब सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई और नोटिस दिए गए, लेकिन बड़े होटलों के फूड लाइसेंस निलंबित नहीं किए गए।

दूसरी ओर, सड़े मशरूम और गंभीर स्वच्छता खामियों के मामले में ड्रैगन हार्स बार एंड रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई के दौरान खुली पोल जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी होटलों की पोल खुलकर रखा गई। कार्रवाई के दौरान होटल रेडिसन की जांच में 50 किलो सड़े आलू, बिना मार्क की ब्रेड और फ्रोजन मीट के पैकेट पर खून के धब्बे मिले थे, जबकि होटल के कमरों की डस्टबिन भी बिना ढक्कन के पाई गईं।

होटल सयाजी में एक्सपायरी डेट के बाद भी चिकन और फिश का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम को मीट प्रोसेसिंग और बिक्री से जुड़े जरूरी लाइसेंस तथा पीने के पानी की शुद्धता रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई। होटल पलाश में आठ पैकेट सड़े मशरूम, बिना लेबल का चिकन मसाला और एक्सपायरी आटा मिला। वहीं राजहंस होटल की रसोई में भी सड़े मशरूम का पैकेट मिला। भोजपुर रोड स्थित द सेलेस्टियल पार्क में 20 किलो सड़ी प्याज और एक्सपायरी मसाले मिले। रंजीत रिजार्ट में गंदे बर्तनों में खाद्य सामग्री परोसी जा रही थी और खुले डस्टबिन मिले। गुरु कृपा फूड एंड कैटर्स की रसोई में चार कॉकरोच, गंदगी में रखे धुले बर्तन और एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली। अमानते रेस्टोरेंट के फ्रीजर में रखी बदबूदार दाल मखनी नष्ट कराई गई थी।