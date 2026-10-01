MP के तकनीकी कॉलेजों में बड़ा झटका: 5,560 छात्रों ने रद कराए दाखिले, इंजीनियरिंग से 2,355 ने बनाई दूरी; 1.43 लाख सीटें खाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। प्रवेश के लिए आयोजित काउंसलिंग और अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) राउंड के बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। वहीं, प्रदेश के विभिन्न पाठ्यक्रमों में तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले 5,560 विद्यार्थियों ने बाद में अपने प्रवेश निरस्त करा लिया है। इंजीनियरिंग और एमबीए से मोहभंग इनमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से 2,355, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से 1,384 और एमबीए से करीब 419 विद्यार्थियों ने प्रवेश रद कराया है। वहीं, प्रदेश में इंजीनियरिंग सहित विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की कुल करीब 3,12,752 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई थी।

इनमें करीब 1,69,142 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि करीब 1,43,610 सीटें रिक्त रह गईं। 137 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हुई काउंसलिंग तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 137 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 76,872 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंतिम सीएलसी राउंड के माध्यम से प्रवेश दिए गए। इसके बाद कॉलेजों में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त सीएलसी राउंड भी आयोजित किए गए।