MP में किसानी से जुड़े 777 लोगों ने की खुदकुशी, बुजुर्गों को लेकर चौंका देंगे NCRB के ये आंकड़े

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल। प्रदेश में वर्ष 2023 में खेती किसानी से जुड़े 777 लोगों ने खुदकुशी की। इनमें 74 कृषक, 20 लीज पर जमीन लेकर खेती करने वाले और बाकी कृषि क्षेत्र से जुड़े काम करने व मजदूर थे। यह जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2023 की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान प्रदेश में कुल 15,662 लोगों ने खुदकुशी की। इनमें 1,107 ने विवाह समस्याओं के चलते जान दे दी, इनमें 720 महिलाएं थीं।
सामाजिक प्रतिष्ठा में फेल होने पर प्रदेश के 146 लोगों ने जान दी। इस कारण से खुदकुशी के मामले में यह किसी राज्य की सर्वाधिक संख्या है। प्रेम प्रसंग के चलते 655 और बेरोजगारी के चलते 196 लोगों ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा में फेल होने के कारण 343 विद्यार्थियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महाराष्ट्र (427) के बाद किसी प्रदेश में यह सबसे बड़ी संख्या है।
देशभर में बुजुर्गों (60 वर्ष से अधिक आयु वाले) के विरुद्ध अपराध के 26,306 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सर्वाधिक 5,738 मध्य प्रदेश के थे। वर्ष 2022 में भी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6187 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे, तब 5059 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था।
सर्वाधिक प्रकरण होने के साथ ही न्यायालयों से बुजुर्गों को त्वरित न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। एक जनवरी 2023 की स्थिति में न्यायालयों में 22, 417 मामले लंबित थे। 2023 में 5313 प्रकरण पहुंचे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 155 बुजुर्गों की हत्या की गई, जबकि 102 के साथ धोखाधड़ी हुई।