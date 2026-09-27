MP स्कूल शिक्षा विभाग में 851 अनुकंपा नियुक्तियां: 651 को मिली थर्ड ग्रेड कर्मचारी की नौकरी और 200 बने चपरासी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों के निराकरण की दिशा में तेजी दिखाई है। संचालनालय ने पांच दिन में 851 अनुकंपा नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इनमें 651 लोगों को तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 200 को भृत्य के पद पर नियुक्ति दी गई है।

इससे प्रदेश के जिलों और संभागों में लंबे समय से रिक्त पदों पर कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। औसतन प्रत्येक संभाग और जिले को करीब 10 से 12 कर्मचारी मिलने की संभावना है।

रविवार को भी अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े 25 मामलों के आदेश जारी किए गए।

पेंशन और अन्य प्रकरणों की भी होगी समीक्षा