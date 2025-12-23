मेरी खबरें
    By mukesh vishwakarmaEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 07:10:35 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 07:15:34 PM (IST)
    भोपाल में कोलार वासियों को बड़ी सौगात, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 24 घंटे मिलेगा बच्चों को इलाज, भर्ती की सुविधा भी शुरू
    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 24 घंटे मिलेगा बच्चों को इलाज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार और आसपास के रहवासियों को अब बीमार बच्चों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार में बच्चों के लिए 24 घंटे उपचार और भर्ती की सुविधा शुरू की जाएगी। यह निर्देश सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने मंगलवार को अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान दिए।

    हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की मानिटरिंग के निर्देश

    डॉ. शर्मा ने प्रसूति वार्ड, ओपीडी, पोषण पुनर्वास केंद्र और न्यूबार्न स्टेबलाइजेशन यूनिट का जायजा लिया। उन्होंने संस्था प्रभारी को स्पष्ट किया कि अस्पताल में अब शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती हो चुकी है। इसलिए केवल डे-केयर (दिन में इलाज) तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरत पड़ने पर बच्चों को वार्ड में भर्ती कर इलाज करें। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल अति गंभीर स्थिति में ही बच्चों को हमीदिया या अन्य उच्च संस्थानों में रेफर किया जाए।


    गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग

    निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने भर्ती प्रसूता महिलाओं से भोजन और इलाज का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क (उच्च जोखिम) वाली गर्भवती महिलाओं की संभावित डिलीवरी डेट से पहले पूरी जांच की जाए, ताकि समय रहते जटिलताओं को रोका जा सके।

    हाल ही में पकड़ में आए अटेंडेंस फर्जीवाड़े के बाद सीएमएचओ ने कोलार अस्पताल के स्टाफ की बैठक में कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दो टूक कहा कि डाक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक, सभी को ओपीडी समय पर आना होगा। उपस्थिति केवल 'सार्थक ऐप' के जरिए ही मान्य होगी और उसी आधार पर वेतन आहरित किया जाएगा। साथ ही मरीजों और परिजनों से व्यवहार में शालीनता बरतने की हिदायत दी गई। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    अस्पताल में विशेषज्ञ की नियुक्ति के बाद शिशु रोग इकाई को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि बच्चों को भर्ती कर इलाज मिल सके। सार्थक ऐप से उपस्थिति की नियमित समीक्षा की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। - डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ, भोपाल।

