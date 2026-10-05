पीएम सूर्य घर योजना: रूफटॉप सोलर पर मिलेगी ₹78,000 तक सब्सिडी; मंगलवार को भोपाल के रवींद्र भवन में विशेष केंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के इच्छुक बिजली उपभोक्ताओं के लिए मंगलवार को रवींद्र भवन में विशेष सेवा सेतु शिविर आयोजित किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से आयोजित शिविर में उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने से जुड़ी सभी सुविधाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी।

शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

78 हजार तक सब्सिडी