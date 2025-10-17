Bhopal News: डिवाइडर पर चढ़कर उछली कार, सामने से आ रही कार से टकराई, 11वीं के छात्र की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार रोड पर गेहूंखेड़ा के पास शुक्रवार सुबह एक कार हादसे में 11वीं के छात्र की मौत हो गई। छात्र अपने स्कूल के दोस्तों के साथ सर्वधर्म से कजलीखेड़ा की ओर कार से जा रहा था। कार उसका नाबालिग दोस्त चला रहा था। गेहूंखेड़ा के पास पहुंचते ही अंधाधुंध रफ्तार में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर उछल गई और सड़क की दूसरी तरफ पहुंची। उधर सामने से आ रही एक कार को टक्कर मारी और फिर तीन बार पलटकर गिर गई। कार में कुल छह लोग सवार थे, वे सभी दिल्ली पब्लिक स्कूल में 11वीं के छात्र हैं।

हादसे में पीछे की सीट पर बैठे 16 वर्षीय आदित्यवीर चौधरी की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार चालक निर्वाण पांडे और साहिल अब्दुल्ला, युवराज रघुवंशी, श्रेयांश और विश्वरूद घायल हैं। युवराज के पैर में टिन घुसकर आरपार हो गया था। सूचना पर पहुंची कोलार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से निकाला और अस्पताला पहुंचाया। उधर टक्कर लगने वाली कार सवार को भी चोट लगी है, जेके अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह पूरा हादसा घटनास्थल के पास दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है।

थाना प्रभारी संजय सोनी का कहना है कि शनिवार को घायलों के कथन लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एएसआइ सुनील त्रिपाठी ने बताया कि कोलार निवासी 16 वर्षीय आदित्यवीर दिल्ली पब्लिक स्कूल का छात्र है। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। आदित्यवीर शुक्रवार सुबह चार बजे अपने पांच दोस्तों के साथ दानिशहिल्स के टर्फ पर बैडमिंटन खेलने गया था। वे सुबह चार से छह बजे तक बैडमिंटन खेलने के बाद नाश्ता करने गए थे। वहीं से निर्वाण की कार में लौट रहे थे। कार में सवार घायलों ने बताया कि निर्वाण कार चला रहा था। निर्वाण के साथ आगे कौन बैठा था, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं आदित्यवीर, साहिल और श्रेयांश के पीछे बैठने की पुष्टि हुई है। डिवाइडर से टकराकर तीन बार पलटने से कार के परखच्चे उड़ गए थे। उसकी छत भी टूट गई थी, जिससे एक किशोर कार से बाहर निकलकर दूर जा गिरा था। उसके सिर पर चोट लगी है। उधर आदित्यवीर के दोनों पैर टूटे थे, उसके सिर पर गंभीर चोट नहीं लगी। वहीं अन्य लोगों के हाथ और पैरों में चोट लगी है। दो घायलों का शाहपुरा के निजी अस्पताल में, जबकि श्रेयांश का इलाज नर्मदापुरम रोड स्थित अस्पताल में चल रहा है।