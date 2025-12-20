मेरी खबरें
    कुंवारी बनकर रचाया ब्याह, भाड़े के भाई-पिता, विदाई के वक्‍त खुली 'लुटेरी' दुल्‍हन की पोल

    MP News: नोटरी का काम पूरा होने के बाद सपना को सुनील के सुपुर्द कर दिया गया। कुछ देर बाद अजय पंडित कोर्ट से गायब हो गया और हड़कंप मच गया। सुनील ने बता

    By Mukesh MangalEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 07:23:41 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 07:29:58 PM (IST)
    कुंवारी बनकर रचाया ब्याह, भाड़े के भाई-पिता, विदाई के वक्‍त खुली 'लुटेरी' दुल्‍हन की पोल
    इंदौर में कुंवारी बताकर एक बच्ची की मां ने रचाया ब्याह (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कुंवारी बनकर शादी करने वाली युवती शादी-शुदा निकली। उसका एक बच्चा भी है। भाई और पिता बनकर विदाई करने वाले भी भाड़े के निकले। उन्हें दस से बीस हजार रुपये मिले थे। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। एक पंडित फरार है जो गरीब घरों की लड़कियों की रुपये लेकर शादी करवाता है। एमडी रोड़ पुलिस ने मोतीनगर सागौर (पीथमपुर) निवासी 28 वर्षीय सुनील बरोदिया की शिकायत पर रवि रघुवंशी, सपना अहिरवार, अजय जोशी और राजेश गौड़ के खिलाफ केस दर्ज किया था।

    सुनील की नहीं हो रही थी शादी

    सुनील पीथमपुर में साफ सफाई का काम करता है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसने अजय जोशी से संपर्क किया और उसने वॉट्सएप पर सपना का फोटो भेजा और कहा लड़की अच्छी है। सुनील मां और बहनों को लेकर घर पहुंच गया। यहां राजेश ने पिता बनकर सत्कार किया और कहा कि शादी कोर्ट में करना पड़ेगी। शुक्रवार का मुहूर्त निकाला और दोनों पक्ष के लोग कोर्ट आ गए। सपना को दुल्हन बनाकर लाया गया।


    कोर्ट से पंडित के भागने से मचा हड़कंप

    नोटरी पर लिखा पढ़ी की गई और सपना को सुनील के सुपुर्द कर दिया। कुछ देर बाद अजय पंडित कोर्ट से गायब हो गया और हड़कंप मच गया। सुनील ने बताया कि वह तो 1 लाख 20 हजार रुपये भी ले गया है। सपना, रवि और राजेश को एक रुपया नहीं मिला था। सपना ने इसके बाद साथ चलने से मना कर दिया। टीआई विजयसिंह सिसोदिया के मुताबिक सपना, रवि और राजेश को पकड़ लिया है। मूलत: खुरई सागर निवासी सपना शादी-शुदा है। उसको पति ने छोड़ दिया है। पुलिस अब अजय पंडित की तलाश में जुटी है।

