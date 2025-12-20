नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कुंवारी बनकर शादी करने वाली युवती शादी-शुदा निकली। उसका एक बच्चा भी है। भाई और पिता बनकर विदाई करने वाले भी भाड़े के निकले। उन्हें दस से बीस हजार रुपये मिले थे। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। एक पंडित फरार है जो गरीब घरों की लड़कियों की रुपये लेकर शादी करवाता है। एमडी रोड़ पुलिस ने मोतीनगर सागौर (पीथमपुर) निवासी 28 वर्षीय सुनील बरोदिया की शिकायत पर रवि रघुवंशी, सपना अहिरवार, अजय जोशी और राजेश गौड़ के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सुनील की नहीं हो रही थी शादी सुनील पीथमपुर में साफ सफाई का काम करता है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसने अजय जोशी से संपर्क किया और उसने वॉट्सएप पर सपना का फोटो भेजा और कहा लड़की अच्छी है। सुनील मां और बहनों को लेकर घर पहुंच गया। यहां राजेश ने पिता बनकर सत्कार किया और कहा कि शादी कोर्ट में करना पड़ेगी। शुक्रवार का मुहूर्त निकाला और दोनों पक्ष के लोग कोर्ट आ गए। सपना को दुल्हन बनाकर लाया गया।