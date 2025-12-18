भोपाल में आधी रात में चल रहे स्नूकर क्लब में पुराने रंजिश चलते मारपीट, एक युवक घायल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में तमाम प्रतिबंध के बावजूद नाइट कल्चर धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। लालघाटी क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की रात को डेविड स्नूकर क्लब में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हो गई। आरोपित और फरियादी के बड़े भाई के बीच 10 दिन पहले विवाद हुआ था। इसी का बदला लेने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया।

बदमाश ने लोहे के पंच से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी केजी शुक्ला के अनुसार फरीद खान कोतवाली इलाके में रहता है और वहीं बेकरी का संचालन करता है और स्नूकर खेलने डेविड स्नूकर क्लब में आता है।