    भोपाल में आधी रात में चल रहे स्नूकर क्लब में पुराने रंजिश चलते मारपीट, एक युवक घायल

    बदमाश ने लोहे के पंच से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभार ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:25:25 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 09:26:28 PM (IST)
    भोपाल में आधी रात में चल रहे स्नूकर क्लब में पुराने रंजिश चलते मारपीट, एक युवक घायल
    आधी रात में चल रहे स्नूकर क्लब में पुराने रंजिश चलते मारपीट।

    HighLights

    1. आरोपित अमन का बडा भाई जिब्रान डेविड पुल पर बैठता है
    2. और आए दिन गेम खेलने के दौरान गाली गलौज करता है
    3. पीड़ित का आरोप है जिब्रान खर्च उठाने का दबाव बनाता था

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में तमाम प्रतिबंध के बावजूद नाइट कल्चर धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। लालघाटी क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की रात को डेविड स्नूकर क्लब में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हो गई। आरोपित और फरियादी के बड़े भाई के बीच 10 दिन पहले विवाद हुआ था। इसी का बदला लेने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया।

    बदमाश ने लोहे के पंच से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी केजी शुक्ला के अनुसार फरीद खान कोतवाली इलाके में रहता है और वहीं बेकरी का संचालन करता है और स्नूकर खेलने डेविड स्नूकर क्लब में आता है।


    आरोपित अमन का बडा भाई जिब्रान भी डेविड पुल पर बैठता है और आए दिन गेम खेलने के दौरान गाली गलौज करता है। पीड़ित का आरोप है कि जिब्रान अपने छोटे-मोटे खर्च उठाने का दबाव बनाता था।

    जब वह उसने हरकतों का विरोध करना शुरू किया तो आरोपित ने करीब 10 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी। तब डेविड के पुल पर दोनों के बीच बहस हुई, हालांकि लोगों ने समझा बूझकर बहस को शांत कर दिया।

    बुधवार रात को अमन और फरीद वहां मौजूद थे। दोनों के बीच पुरानी बात को लेकर ही बहस शुरू हो गई। अमन ने लोहे के पंच से उस पर कई वार कर दिए, जिससे उसके चेहरे पर चोट लगी है। इस दौरान मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया।

