भोपाल में फिल्मी स्टाइल में चोरी, मूक-बधिर बनकर ज्वैलरी दुकान में भीख मांगी, नहीं दी तो पर्स चुराकर भागा बदमाश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चौक बाजार की एक ज्वैलरी दुकान में शुक्रवार दोपहर एक शातिर चोर ने फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित ने खुद को मूक-बधिर बताकर भीख मांगी, वहीं जब भीख नहीं मिली तो कुछ देर बाद वह काउंटर पर रखा चांदी के जेवरों से भरा पार्सल चुरा लिया। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पार्सल में थे करीब 1.25 लाख रुपये कीमत के चांदी के जेवर चोरी गए पार्सल में करीब 1.25 लाख रुपये कीमत के चांदी के जेवर थे। पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय नरेश वासवानी निवासी बैरागढ़ की इब्राहिमपुरा रोड पर रिद्धि सिद्धि नाम से ज्वैलरी दुकान है। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे डिलीवरी बॉय पार्सल देकर गया था। तभी एक युवक दुकान में आया और इशारों में भीख मांगने लगा। जब महिला ने उसे बाहर जाने को कहा, तो उसने चतुराई से काउंटर पर रखा पेपर पार्सल के ऊपर रख दिया और उसे पेपर में छिपाकर बाहर निकल गया।