थप्पड़ का बदला लेने के लिए बदमाश ने जन्मदिन मना रहे युवक को चाकू मारे, दूसरे पक्ष ने भी किया हमला

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला क्षेत्र के कल्याणनगर में थप्पड़ का बदला खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली बात पर दो दिन पहले हुए झगड़े में एक युवक ने बदमाश को थप्पड़ जड़ दिया तो उस बदमाश ने बदला लेने युवक के जन्मदिन पर दोस्तों के सामने उस पर चाकूओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। युवक के दोस्तों ने बीच बचाव करते हुए बदमाश पर चाकू से जवाबी हमला कर दिया, जिससे बदमाश भी घायल हो गया।

छोला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में दो आरोपित अब भी फरार हैं। एसआई एमडी अहिरवार ने बताया कि कल्याणनगर निवासी हिमांश गज्जाम का उसी क्षेत्र में रहने वाले बदमाश चेतन कुशवाहा को विवाद में थप्पड़ मार दिया था।