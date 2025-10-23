मेरी खबरें
    थप्पड़ का बदला लेने के लिए बदमाश ने जन्मदिन मना रहे युवक को चाकू मारे, दूसरे पक्ष ने भी किया हमला

    बुधवार को हिमांशु का 18वां जन्मदिन था और मूर्ति चौराहे पर वह दोस्त राज, बिट्टू साहू और भय्यू के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान वहां से चेतन निकला और पुरानी बात को लेकर उससे विवाद किया। साथ ही बहस बढ़ने पर चेतन ने हिमांशु के पेट में चाकू घोंप दिया, इससे युवक लहूलुहान हो गया।

    थप्पड़ का बदला लेने के लिए बदमाश ने जन्मदिन मना रहे युवक को चाकू मारे, दूसरे पक्ष ने भी किया हमला
    भोपाल में हुई चाकूबाजी की घटना।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला क्षेत्र के कल्याणनगर में थप्पड़ का बदला खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली बात पर दो दिन पहले हुए झगड़े में एक युवक ने बदमाश को थप्पड़ जड़ दिया तो उस बदमाश ने बदला लेने युवक के जन्मदिन पर दोस्तों के सामने उस पर चाकूओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। युवक के दोस्तों ने बीच बचाव करते हुए बदमाश पर चाकू से जवाबी हमला कर दिया, जिससे बदमाश भी घायल हो गया।

    छोला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में दो आरोपित अब भी फरार हैं। एसआई एमडी अहिरवार ने बताया कि कल्याणनगर निवासी हिमांश गज्जाम का उसी क्षेत्र में रहने वाले बदमाश चेतन कुशवाहा को विवाद में थप्पड़ मार दिया था।


    बुधवार को हिमांशु का 18वां जन्मदिन था और मूर्ति चौराहे पर वह दोस्त राज, बिट्टू साहू और भय्यू के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान वहां से चेतन निकला और पुरानी बात को लेकर उससे विवाद किया। साथ ही बहस बढ़ने पर चेतन ने हिमांशु के पेट में चाकू घोंप दिया, इससे युवक लहूलुहान हो गया।

    तब हिमांशु और उसके दोस्तों ने भी पलटवार करते हुए चेतन के सीने पर चाकू मार दिया। दोनों घायलों ने प्राथमिक उपचार के बाद छोला थाने में शिकायत की। पुलिस ने हिमांशु, चेतन और राज को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बिट्टू व भय्यू की तलाश जारी है।

