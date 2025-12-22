भोपाल में सयाजी होटल के स्टोर रूम में भीषण आग, 10 से 15 फीट ऊंची उठी लपटें, पास ही ठहरे थे यात्री

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा रोड स्थित सायाजी होटल के स्टोर रूम में सोमवार सुबह करीब सवा आठ बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर स्टोर रूम में रखा टेंट, चादर, कंबल और डेकोरेशन का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगते ही होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। क्योंकि इस दौरान होटल कई यात्री रूक हुए थे। गनीमत रही कि होटल के रूम से स्टोर रूम करीब 50 मीटर की दूरी पर था, नहीं तो बड़ा हादसा होता। हालांकि आग की ऊंची लपटें 10-15 फीट ऊपर उठ रही थी, जिसे देखकर होटल परिसर के अंदर यात्री घबराए हुए थे। आग का धुंआ आधा किलोमीटर दूर भदभदा ब्रिज से साफ नजर आ रहा था।

ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने लिया विकराल रूप सायाजी होटल भदभदा क्षेत्र में सैर-सपाटा के ठीक सामने स्थित है। होटल परिसर के आगे की ओर स्टोर रूम बना हुआ है, जहां शादी-समारोह और अन्य आयोजनों में उपयोग होने वाला सामान रखा जाता है। सोमवार सुबह स्टोर रूम में लगा जनरेटर चालू था। इसी दौरान अचानक शार्ट सर्किट हुआ, जिससे पास में रखे टेंट, कपड़े, कंबल और डेकोरेशन के फूलों में आग लग गई। ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।