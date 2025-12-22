मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में सयाजी होटल के स्टोर रूम में भीषण आग, 10 से 15 फीट ऊंची उठी लपटें, पास ही ठहरे थे यात्री

    गनीमत रही कि होटल के रूम से स्टोर रूम करीब 50 मीटर की दूरी पर था, नहीं तो बड़ा हादसा होता। हालांकि आग की ऊंची लपटें 10-15 फीट ऊपर उठ रही थी, जिसे देखक ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 04:25:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 04:27:31 PM (IST)
    भोपाल में सयाजी होटल के स्टोर रूम में भीषण आग, 10 से 15 फीट ऊंची उठी लपटें, पास ही ठहरे थे यात्री
    भोपाल के होटल में लगी आग।

    HighLights

    1. सायाजी होटल के स्टोर रूम में भीषण आग, 10 से 15 फीट ऊंची उठी लपटें
    2. 50 मीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे यात्री, जनरेटर में शार्ट सर्किट से लगी आग
    3. होटल में मची अफरा-तफरी, आधा किलोमीटर दूर से दिखाई दिया काला धुंआ

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा रोड स्थित सायाजी होटल के स्टोर रूम में सोमवार सुबह करीब सवा आठ बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर स्टोर रूम में रखा टेंट, चादर, कंबल और डेकोरेशन का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगते ही होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। क्योंकि इस दौरान होटल कई यात्री रूक हुए थे। गनीमत रही कि होटल के रूम से स्टोर रूम करीब 50 मीटर की दूरी पर था, नहीं तो बड़ा हादसा होता। हालांकि आग की ऊंची लपटें 10-15 फीट ऊपर उठ रही थी, जिसे देखकर होटल परिसर के अंदर यात्री घबराए हुए थे। आग का धुंआ आधा किलोमीटर दूर भदभदा ब्रिज से साफ नजर आ रहा था।

    ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने लिया विकराल रूप

    सायाजी होटल भदभदा क्षेत्र में सैर-सपाटा के ठीक सामने स्थित है। होटल परिसर के आगे की ओर स्टोर रूम बना हुआ है, जहां शादी-समारोह और अन्य आयोजनों में उपयोग होने वाला सामान रखा जाता है। सोमवार सुबह स्टोर रूम में लगा जनरेटर चालू था। इसी दौरान अचानक शार्ट सर्किट हुआ, जिससे पास में रखे टेंट, कपड़े, कंबल और डेकोरेशन के फूलों में आग लग गई। ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।


    10 से 15 फीट ऊपर उठी आग की लपटें, दूर से नजर आया धुएं का गुबार

    आग की लपटें 10 से 15 फीट तक ऊपर उठती नजर आईं, जबकि काले धुएं का गुबार भदभदा ब्रिज से भी दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही माता मंदिर और पुल बोगदा फायर स्टेशन से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। नगर निगम और पुलिस का अमला भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया। आग को फैलने से रोकने के लिए होटल के कर्मचारियों ने भी प्राथमिक स्तर पर बुझाने का प्रयास किया।

    डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग

    माता मंदिर फायर स्टेशन के फायर आफिसर प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आग बुझाने में करीब डेढ़ घंटा लगा। सौभाग्य से आग स्टोर रूम तक ही सीमित रही। उस समय होटल में कई यात्री ठहरे हुए थे, लेकिन स्टोर रूम और मुख्य होटल भवन के बीच करीब 50 मीटर की दूरी होने से किसी बड़े हादसे की आशंका नहीं बनी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.