भोपाल में सयाजी होटल के स्टोर रूम में भीषण आग, 10 से 15 फीट ऊंची उठी लपटें, पास ही ठहरे थे यात्री

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा रोड स्थित सायाजी होटल के स्टोर रूम में सोमवार सुबह करीब सवा आठ बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर स्टोर रूम में रखा टेंट, चादर, कंबल और डेकोरेशन का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगते ही होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। क्योंकि इस दौरान होटल कई यात्री रूक हुए थे। गनीमत रही कि होटल के रूम से स्टोर रूम करीब 50 मीटर की दूरी पर था, नहीं तो बड़ा हादसा होता। हालांकि आग की ऊंची लपटें 10-15 फीट ऊपर उठ रही थी, जिसे देखकर होटल परिसर के अंदर यात्री घबराए हुए थे। आग का धुंआ आधा किलोमीटर दूर भदभदा ब्रिज से साफ नजर आ रहा था।
सायाजी होटल भदभदा क्षेत्र में सैर-सपाटा के ठीक सामने स्थित है। होटल परिसर के आगे की ओर स्टोर रूम बना हुआ है, जहां शादी-समारोह और अन्य आयोजनों में उपयोग होने वाला सामान रखा जाता है। सोमवार सुबह स्टोर रूम में लगा जनरेटर चालू था। इसी दौरान अचानक शार्ट सर्किट हुआ, जिससे पास में रखे टेंट, कपड़े, कंबल और डेकोरेशन के फूलों में आग लग गई। ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।
आग की लपटें 10 से 15 फीट तक ऊपर उठती नजर आईं, जबकि काले धुएं का गुबार भदभदा ब्रिज से भी दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही माता मंदिर और पुल बोगदा फायर स्टेशन से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। नगर निगम और पुलिस का अमला भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया। आग को फैलने से रोकने के लिए होटल के कर्मचारियों ने भी प्राथमिक स्तर पर बुझाने का प्रयास किया।
माता मंदिर फायर स्टेशन के फायर आफिसर प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आग बुझाने में करीब डेढ़ घंटा लगा। सौभाग्य से आग स्टोर रूम तक ही सीमित रही। उस समय होटल में कई यात्री ठहरे हुए थे, लेकिन स्टोर रूम और मुख्य होटल भवन के बीच करीब 50 मीटर की दूरी होने से किसी बड़े हादसे की आशंका नहीं बनी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।