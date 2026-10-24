एमपी में साइबर ठगों का नया पैंतरा, ATM से रुपये निकाल शेयर बाजार में लगा रहे ठग, I4C के डेटा से हो रही पहचान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पुलिस ने बैंकों के साथ मिलकर साइबर ठगी की राशि होल्ड कराने के प्रयास तेज किए हैं। इस बीच, होल्ड की जाने वाली राशि का प्रतिशत बढ़ा तो ठगों ने नया रास्ता निकाल लिया। अब एक से दूसरे खाते में राशि ट्रांसफर करने पर पकड़े जाने के डर से वे एटीएम से राशि निकालकर शेयर बाजार, म्युचुअल फंड व अन्य जगह निवेश कर रहे हैं।

एक मामला हाल ही में नीमच पुलिस ने पकड़ा ऐसा ही एक मामला हाल ही में नीमच पुलिस ने पकड़ा है। शेयर ट्रेडिंग में सुझाव देने के नाम पर 51 हजार रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपितों से पूछताछ में एटीएम से राशि निकालकर शेयर बाजार में लगाने की पुष्टि हुई है।