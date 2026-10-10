सिंगापुर से नॉन शेड्यूल उड़ान पहुंची भोपाल, 57 लोगों को लेकर पहुंचा बोइंग 757 विमान, 11 अक्तूबर को होगी वापसी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर सिंगापुर से एक नॉन शेड्यूल उड़ान लैंड हुई। इसमें 57 पर्यटक सवार थे। एयरपोर्ट अथारिटी की सूचना पर कस्टम एवं इमिग्रेशन दल एयरपोर्ट पहुंचा और यात्रियों की जांच की। बोइंग 757 विमान में फ्लाइट क्रू दल भी भोपाल में उतरा। इस अंतरराष्ट्रीय गैर-अनुसूचित उड़ान के संचालन के लिए विमानतल पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क और आव्रजन संबंधी सेवाएं भी सुचारु रूप से उपलब्ध कराई गईं।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए आवश्यक समन्वय एवं व्यवस्थाएं कीं ताकि यात्रियों और विमान के चालक दल के सदस्यों की आगमन प्रक्रिया पूरी हो सकी। यह विमान अब 11 अक्टूबर को वापस सिंगापुर रवाना होगा। शारजाह-दुबई उड़ान का इंतजार राजधानी से अब नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव द्वारा भोपाल से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणा के बाद इस दिशा में संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं।