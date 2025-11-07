भोपाल में बेटे के जन्मदिन का केक लेने गए रिटायर्ड सूबेदार को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बेटे के 45वें जन्मदिन पर पार्टी के लिए केक लेने निकले 75 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। एक नवंबर को अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी के लिए वह कोलार रोड पर मंदाकिनी चौराहे के पास केक लेने बेकरी गए थे। वहां सड़क पार करने के दौरान उन्हें एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इससे वह गिर पड़े और सिर पर गंभीर चोट लगी। गुरुवार रात को इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं।

वहीं इस हादसे से पहले उनके घर में चल रहीं जन्मदिन की तैयारियां अचानक मातम में बदल गईं, जो स्वजन बेटे के केक का इंतजार कर रहे थे, उन्हें हादसे की दुखद सूचना मिली, जिसने परिवार को गमगीन कर दिया। पुलिस टक्कर मारने वाले बाइक चालक की तलाश में जुटी है। कोलार पुलिस के अनुसार 75 वर्षीय विनय बहादुर कोलार की आइबीडी होलमार्क सिटी कालोनी में परिवार के साथ रहते थे। वह सातवीं बटालियन से 2010 में सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। एक नवंबर को पांच संतानों में उनके दूसरे नंबर के बेटे विजय का जन्मदिन था।