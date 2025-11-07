मेरी खबरें
    भोपाल में बेटे के जन्मदिन का केक लेने गए रिटायर्ड सूबेदार को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

    MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल में बेटे के 45वें जन्मदिन पर पार्टी के लिए केक लेने निकले 75 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। टक्कर लगते ही वह गिर पड़े और सिर पर गंभीर चोट लगी। गुरुवार रात को इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं।

    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 09:47:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 09:47:33 PM (IST)
    भोपाल में बेटे के जन्मदिन का केक लेने गए रिटायर्ड सूबेदार को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत
    भोपाल में बेटे के जन्मदिन का केक लेने गए रिटायर्ड सूबेदार को बाइक ने मारी टक्कर

    HighLights

    1. सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार ने मारी थी टक्कर
    2. अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ कोलार थाने में केस दर्ज
    3. पूरे परिवार ने घर में कर रखी थी छोटी सी पार्टी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बेटे के 45वें जन्मदिन पर पार्टी के लिए केक लेने निकले 75 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। एक नवंबर को अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी के लिए वह कोलार रोड पर मंदाकिनी चौराहे के पास केक लेने बेकरी गए थे। वहां सड़क पार करने के दौरान उन्हें एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इससे वह गिर पड़े और सिर पर गंभीर चोट लगी। गुरुवार रात को इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं।

    वहीं इस हादसे से पहले उनके घर में चल रहीं जन्मदिन की तैयारियां अचानक मातम में बदल गईं, जो स्वजन बेटे के केक का इंतजार कर रहे थे, उन्हें हादसे की दुखद सूचना मिली, जिसने परिवार को गमगीन कर दिया। पुलिस टक्कर मारने वाले बाइक चालक की तलाश में जुटी है। कोलार पुलिस के अनुसार 75 वर्षीय विनय बहादुर कोलार की आइबीडी होलमार्क सिटी कालोनी में परिवार के साथ रहते थे। वह सातवीं बटालियन से 2010 में सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। एक नवंबर को पांच संतानों में उनके दूसरे नंबर के बेटे विजय का जन्मदिन था।


    परिवार ने घर में कर रखी थी छोटी सी पार्टी

    इस अवसर पर उनकी गुजरात में रहने वाली बेटी भी भोपाल आई थी, तो परिवार जन्मदिन पर घर में ही छोटी सी पार्टी कर रहा था। एक तारीख को शाम करीब छह बजे विनय बहादुर बीमाकुंज के पास बेकरी से अपने बेटे के जन्मदिन का केक लेने निकले थे। जैसे ही वे सड़क पार कर रहे थे, उसी समय तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

    पुलिस को मिले घटना के सीसीटीवी फुटेज

    हादसे में वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। साथ ही उनके मोबाइल से फोन कर स्वजनों को सूचना दी। उनका जेके अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। पुलिस को घटना के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

