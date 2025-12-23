बैरसिया में स्कूल बस और कार के बीच टक्कर, कार सवार दंपती व बेटा घायल, बच्चों में मची चीख-पुकार

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। बैरसिया इलाके में आज सुबह एक निजी स्कूल की बस और कार की आमने-सामने भिडंत हो गई। गनीमत यह रही कि बच्चों को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई, लेकिन हादसा होने से बस में चीख पुकार मच गई थी। जबकि कार में सवार दंपती और उनका बेटा घायल हो गए।

जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन ने बताया कि निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर मंगलवार सुबह स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में सामने से आ रही कार से बस की भिंड़त हो गई। दोनों गाड़ियां टकराते हुए खेतों में उतर गई। बस और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में कार में सवार जसवंत, उसकी पत्नी फूल बाई और बेटा अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बस में सवार स्कूली बच्चों को दूसरी गाड़ी से स्कूल पहुंचाया। इतना ही नहीं खेत में उतरी बस और कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि इस मामले में स्कूल बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

देर से पहुंची पुलिस, ग्रामीण हुए नाराज

बस और कार की दुर्घटना होने के बाद बैरसिया पुलिस काफी देर से पहुंची। जिसके चलते हादसे में घायल लोग सड़क पर ही खून से सनी हुई हालत में बैठे रहे। पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इससे नाराज ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भड़क गई। साथ ही बच्चों के स्वजन उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्कूल पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने समय पर पहुंचकर तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।