    स्कूल के कर्मचारी ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार, होटल ले जाकर करता था गलत काम, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

    Bhopal News: बैरागढ़ स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा से स्कूल के ही एक कर्मचारी ने दुष्कर्म कर दिया। प्रतिष्ठित व्यापारिक परि ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 10:47:13 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 10:47:13 PM (IST)
    स्कूल के कर्मचारी ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. निजी स्कूल कर्मचारी ने 10वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म
    2. प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से संबंध रखती है पीड़िता
    3. गर्भवती छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर सामने आई सच्चाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरागढ़ स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा से स्कूल के ही एक कर्मचारी ने दुष्कर्म कर दिया। प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से संबंध रखने वाली छात्रा से आरोपित करीब दो साल से संपर्क में था। उसने कई बार छात्रा से संबंध बनाए।

    गर्भवती होने पर मामले का हुआ खुलासा

    पिछले दिनों छात्रा की तबीयत बिगड़ी तब स्वजनों उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसके गर्भवती होने और स्कूल के कर्मचारी से संबंध बनाए जाने का खुलासा हुआ। शिकायत पर बैरागढ़ पुलिस ने आरोपित रामकुमार मालवीय के विरूद्ध केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को उसे जेल भेज दिया गया है।


    आरोपित होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाता था

    थाना प्रभारी अशोक गौतम ने बताया कि 16 वर्षीय छात्रा एक संभ्रांत परिवार से संबंध रखती है। वह जिस स्कूल में जाती है, वहां एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रामकुमार के संपर्क में आ गई थी। दोनों के बीच करीब दो साल से संबंध थे। आरोपित होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाता था।

