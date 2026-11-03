एमपी में पहली बार अनूठा प्रयोग, बिना नया पत्थर लगाए संवारा जाएगा 1100 साल पुराना जैन मंदिर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विदिशा जिले के ग्यारसपुर की पहाड़ी पर बने 1100 वर्ष पुराने प्रतिहारकालीन माला देवी जैन मंदिर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पुनर्निर्माण कराएगा। खास बात यह है कि पुनर्निर्माण में न स्वरूप बदलेगा और न ही नया पत्थर लगाया जाएगा। हर लेयर के पत्थरों को निकाल कर नंबरिंग की जाएगी और फिर नए सिरे से निर्माण होगा। प्रदेश में पहली बार इस तरह की तकनीक से किसी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा।

दो से ढाई वर्ष में तैयार हो जाएगा मंदिर दिसंबर 2026 के अंत या जनवरी 2027 में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तैयारी है। दो से ढाई वर्ष में मंदिर तैयार हो जाएगा। पुरातत्व विभाग की भाषा में इसे रीसेंटिंग (मंदिर को खोलकर बांधना) कहा जाता है। इसके लिए अलग-अलग तरह के विशेषज्ञों की टीम लगाई जाएगी।

इसमें आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट, सर्वेयर शामिल होंगे। जर्जर हालत के चलते मंदिर लंबे समय से पर्यटकों के लिए बंद है। चुनौती यह है कि मंदिर के तीन ओर 50 से 60 फीट गहरी खाई है। ऐसे में निर्माण कार्य के लिए नीचे से मंच बनाना भी कठिन काम होगा। नौवीं शताब्दी का मंदिर, शिलालेख में दर्ज है इतिहास 850 से 885 ईस्वी के बीच के कलचुरीकालीन शिलालेख में इसकी स्थापना का उल्लेख मिलता है। इसमें ग्यारसपुर क्षेत्र के शासकीय प्रशासक वल्लेक के शासनकाल का संदर्भ है। यह शिलालेख वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। मंदिर का कुछ हिस्सा प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाया गया है, जबकि बाकी संरचना तराशे गए पत्थरों से तैयार की गई है।