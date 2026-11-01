करवाचौथ पर झुमका खोने से दुखी थी महिला, फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति काम पर और स्कूल गए थे बच्चे

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। करवाचौथ पर झुमका खो जाने से दुखी 39 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना मिसरोद थाना क्षेत्र के सलैया की है। मृतका रेखा बाई धाकड़ के स्वजन ने बताया कि वह पिछले दो दिन से झुमका खोने की वजह से उदास थीं।

शनिवार दोपहर को उन्होंने फांसी लगाई थी। रेखा बाई के पति चाउमीन का ठेला लगाते हैं। उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। पति काम पर और बच्चे गए थे स्कूल घटना के समय पति काम पर और दो बच्चे स्कूल गए थे। दोपहर करीब 12 बजे रेखा की पति से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। करीब दो बजे स्वजन घर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।