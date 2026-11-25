नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के छोला थाना क्षेत्र स्थित मालीखेड़ी में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। बुधवार को वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। हत्या की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

पुलिस के अनुसार, युवक की हत्या सिर पर पत्थर से वार कर की गई है। फिलहाल मृतक की पहचान और हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही आरोपितों का पता लगाने में जुटी है।