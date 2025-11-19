पुरानी रंजिश में युवक को चाकू से गोदा, कंधे में फंस गया तो भागे बदमाश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो बदमाशों ने सरेराह एक युवक की पीठ चाकुओं से गोद दी। इस बीच एक चाकू युवक के कंधे में जाकर फंस गया और वापस नहीं निकला तो आरोपित डरकर भाग गए। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

शिकायत पर छोला पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर नाबालिग आरोपित को पकड़ लिया है। साथ ही कोर्ट में पेश कर उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। एएसआइ हरिशंकर प्रजापति ने बताया कि आकाश मालवीय कल्याणनगर का रहने वाला है और एक चिकन शाप में काम करता है।

उसी क्षेत्र में रहने वाले गंगा ठाकुर से उसका पुराना विवाद था। दोनों के बीच पहले भी मारपीट के मामले हो चुके हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच विवाद चलता है। मंगलवार शाम को आकाश छोला क्षेत्र स्थित श्रीराम डेयरी के पास मौजूद था।

तभी वहां गंगा ठाकुर और उसका नाबालिग दोस्त वहां पहुंचा। इस दौरान आकाश और गंगा के बीच विवाद होने लगा तो गंगा ने जेब से चाकू निकालकर ताबड़तोड़ पीठ पर हमले कर दिए।

साथ ही वहां मौजूद नाबालिग दोस्त ने भी चाकू से वार किए। इस दौरान एक चाकू आकाश के कंधे में जाकर फंस गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया है, वहीं मुख्य आरोपित गंगा की तलाश जारी है।