इंडिया केम-2026: सिंगरौली की हिंडाल्को इंडस्ट्री में ₹22 हजार करोड़ निवेश करेगा आदित्य बिड़ला ग्रुप, CM मोहन यादव की मुंबई में बड़ी बैठक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुंबई में उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की। इस दौरान आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला व उनके पुत्र आर्यमन विक्रम बिड़ला ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने सिंगरौली की हिंडाल्को इंडस्ट्री में 22 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने बिड़ला सहित अन्य उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए आमंत्रित किया। बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं

मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान भीलोसा इंडस्ट्रीज, मध्य भारत फॉस्फेट और लुपिन जैसी बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 8,900 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिया। भीलोसा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रमेशचंद्र तेजराज जैन ने कहा कि उनकी कंपनी धार के पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण और भैंसोला औद्योगिक क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे 3,750 रोजगार सृजित होंगे।