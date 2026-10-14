भोपाल: ईटखेड़ी और अचारपुरा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन; करोड़ों की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी की हुजूर तहसील में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को ग्राम पंचायत अरबलिया और अचारपुरा पंचायत के अंतर्गत आने वाली पतलोन बस्ती में तहसील प्रशासन का अमला भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और सरकारी जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया।

प्रमुख बिंदु

एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई: हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में नायब तहसीलदार और ईटखेड़ी थाना पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।