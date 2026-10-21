एयरोसिटी भोपाल में 305 करोड़ से बनेगा देश का पहला विशेष कंट्रोल सेंटर, 2 साल में पूरा होगा काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एयरोसिटी भोपाल में ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड के कंट्रोल सेंटर कॉम्प्लेक्स ऑफ वेस्टर्न रीजन का निर्माण करीब 305 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यहां से देश के पश्चिमी क्षेत्र के बिजली ग्रिड को नियंत्रित किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का पहला कंट्रोल सेंटर कॉम्प्लेक्स होगा।

संभागायुक्त ने दिए 20 नवंबर तक शासकीय अनुमतियां पूरी करने के निर्देश यह जानकारी पिछले दिनों संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान चर्चा में सामने आई थी। उन्होंने सभी शासकीय अनुमतियां 20 नवंबर तक पूरी करने और निर्धारित समय पर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए थे। परियोजना का निर्माण भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।