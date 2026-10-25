भोपाल में AG-8 बिल्डर को 15 दिन की जेल; रेरा का आदेश न मानने पर एक्शन, नोटिस के बावजूद नहीं किया भुगतान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेरा के आदेश के बावजूद आवेदकों की रकम वापस नहीं करना एजी-8 वेंचर्स के अधिकृत हस्ताक्षरी हेमंत सोनी को भारी पड़ गया।भुगतान के लिए बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने और राशि नहीं लौटाने पर प्रशासन ने गिरफ्तारी वारंट जारी कराया।

कमला नगर पुलिस ने हेमंत सोनी को गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया।इसके बाद 24 अक्टूबर 2026 को उन्हें 15 दिन के लिए केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया है।

रेरा के आदेश पर कार्रवाई