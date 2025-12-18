मुंह की जटिल सर्जरी अब होगी आसान, AIIMS भोपाल के डॉक्टर का अनोखा स्वदेशी आविष्कार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: दांतों और जबड़ों की जटिल सर्जरी अब पहले से अधिक सुरक्षित और सरल हो सकेगी। एम्स भोपाल के दंत चिकित्सा विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. सुदीप कुमार ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरण विकसित किया है, जिसे “ओम्निव्यू रिट्रैक्टर” (OmniView Retractor) नाम दिया गया है। यह उपकरण सर्जरी के दौरान मुंह के अंदरूनी हिस्सों को स्पष्ट रूप से देखने में डॉक्टरों की सहायता करता है।
मुंह और दांतों की बड़ी सर्जरी के समय अंदर के हिस्सों तक सही पहुंच और साफ दृश्य मिलना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ओम्निव्यू रिट्रैक्टर इस समस्या का प्रभावी समाधान है। यह उपकरण सर्जरी के दौरान मुंह के विभिन्न हिस्सों को संतुलित ढंग से स्थिर रखता है, जिससे डॉक्टरों को कार्यक्षेत्र साफ दिखाई देता है और ऑपरेशन अधिक सटीकता से किया जा सकता है।
इस यंत्र की खास बात यह है कि यह मरीज के मसूड़ों और गालों को अनावश्यक चोट से बचाता है। इसे एर्गोनोमिक डिजाइन में तैयार किया गया है, जिससे इसका उपयोग आसान और सुरक्षित बनता है। डा. सुदीप कुमार को इस नवाचार के लिए नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च कॉम्पिटिशन 2025 (NBR 2025) में हेल्थ साइंसेज श्रेणी का देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया।
इस शोध कार्य में उन्हें एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डा. अंशुल राय और डा. बाबूलाल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। NBR कॉम्पिटिशन एक राष्ट्रीय मंच है, जहां देशभर के वैज्ञानिक और चिकित्सक अपनी नवीन खोजों को प्रस्तुत करते हैं।