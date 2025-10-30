Bhopal AIIMS के बाहर शराब पीकर हंगामा, दो डॉक्टरों पर FIR... प्रशासन ने लिया जबरदस्त एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बागसेवनिया थाना पुलिस ने एम्स के इमरजेंसी गेट के बाहर शराब पीकर हंगामा करने वाले चार डॉक्टरों में से दो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और गाली-गलौच की धाराओं में FIR की है। आरोपित डॉक्टरों की पहचान डॉ. प्रकल्प गुप्ता और डॉ. साहिल चौहान के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, जबकि बाकी दो आरोपितों की पहचान की जा रही है।

घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजे की है। बागसेवनिया थाने की चार्ली टीम में तैनात आरक्षक अनिल मेवाड़ा और धर्मेंद्र नियमित गश्त पर थे। जब वे एम्स के इमरजेंसी गेट के पास पहुंचे तो एक कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। कार में शराब की बोतलें रखी थीं और दो युवक खुलेआम शराब पी रहे थे।