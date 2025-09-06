मेरी खबरें
    छाती से जुड़े जटिल कैंसर के ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या मुंबई, AIIMS Bhopal में होगा इलाज

    एम्स भोपाल ने छाती के कैंसर के इलाज के लिए एक नई और अत्याधुनिक सुविधा शुरू की है। अब मरीजों को इस जटिल बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 11:51:53 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 11:54:16 AM (IST)
    एम्स के सर्जिकल आंकोलाजी विभाग में डायरेक्टर के निर्देशन में हुआ ऑपरेशन।

    1. छाती के कैंसर के जटिल ऑपरेशन अब एम्स भोपाल में ही संभव हैं, समय और पैसे की होगी बचत।
    2. दूरबीन और कैमरे वाली अत्याधुनिक तकनीक से सर्जरी, कम दर्द और जल्दी ठीक होंगे मरीज।
    3. एम्स भोपाल का आंकोलॉजी विभाग हर साल 20 हजार से अधिक कैंसर मरीजों का इलाज करता है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल ने कैंसर के इलाज में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के सर्जिकल आंकोलाजी विभाग में अब विशेष रूप से छाती के कैंसर (फेफड़ों और भोजन नली) के इलाज के लिए एक 'समर्पित थोरासिक आंकोलाजी सुविधा' शुरू की गई। अब मध्य भारत के कैंसर रोगियों के लिए यह सुविधा मिलती रहेगी, अब इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

    इस नई सुविधा की शुरुआत के साथ ही एक बेहद जटिल आपरेशन को अंजाम दिया गया है। डॉक्टरों ने एक मरीज की भोजन नली (इसोफेगस) के कैंसरग्रस्त हिस्से को निकाला। इसके बाद पेट के एक हिस्से से एक नई नली बनाकर उसे गले तक जोड़ा गया। यह पूरी सर्जरी दूरबीन और कैमरे वाली अत्याधुनिक थोरोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक तकनीक से की गई।

    इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मरीज को बड़े चीरे नहीं लगाए जाते, जिससे दर्द कम होता है और वह जल्दी ठीक हो पाता है। एम्स भोपाल का सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग पहले से ही मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के लगभग 20 हजार कैंसर मरीजों का हर साल इलाज करता है।

    अब तक छाती से जुड़े जटिल कैंसर के ऑपरेशन के लिए मरीजों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और मुश्किल होता था। अब यह विश्वस्तरीय सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से हजारों मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

    विशेषज्ञ नेतृत्व और मजबूत टीम

    इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व प्रो. डॉ. माधवानंद कर रहे हैं, जो न केवल एक बेहतरीन सर्जन हैं, बल्कि एक कुशल शिक्षक भी हैं। उन्होंने देश के कई एम्स संस्थानों का मार्गदर्शन किया है और लगातार युवा डाक्टरों को प्रशिक्षित करते रहते हैं। उनके नेतृत्व में डॉ. विनय कुमार (विभागाध्यक्ष, सर्जिकल आंकोलाजी), डॉ. अंकित, डॉ. वैशाली, डॉ. जैनब और डॉ. शिखा सहित एक विशेषज्ञ टीम ने पहली जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया।

