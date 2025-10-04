एम्स भोपाल में पहली बार टीएमएस थेरेपी शुरू, पुराने कमर दर्द वाले मरीजों को बिना सर्जरी मिलेगी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल ने मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार टीएमएस थेरेपी शुरू की है। यह तकनीक खासकर उन मरीजों के लिए उपयोगी है, जो लंबे समय से कमर दर्द या क्रानिक लो बैक पेन से परेशान हैं। इस तरीके से मरीजों को बिना सर्जरी के लंबे समय तक दर्द से राहत मिल सकती है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सकती है।

एम्स भोपाल के फिजियोलाजी विभाग के प्रमुख प्रो. डॉ. संतोष वाकोड़े ने बताया कि टीएमएस थेरेपी पूरी तरह गैर-आक्रामक है। इसमें मस्तिष्क और नसों के नेटवर्क को चुंबकीय तरंगों से सक्रिय किया जाता है। यह मांसपेशियों और नसों की गतिविधियों को बेहतर बनाता है, जिससे दर्द कम होता है और मरीज आसानी से चल-फिर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक पुराने दर्द के इलाज में नई उम्मीद देती है और सर्जरी की जरूरत को काफी हद तक घटा सकती है।