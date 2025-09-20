एम्स भोपाल ने दिल की दुर्लभ बीमारी का किया सफल इलाज, हाइब्रिड स्टेंट से मरीज की दिल की नस हुई सुरक्षित

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल ने दिल की बीमारी के इलाज में बड़ा कीर्तिमान बनाया है। यहां के डाक्टरों ने पहली बार हाइब्रिड कवर स्टेंट की मदद से साइनस वेनोसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) का सफल आपरेशन किया। यह बीमारी बेहद दुर्लभ होती है और इसमें दिल की नसों में छेद रह जाता है। उत्तर भारत के गिने-चुने अस्पताल ही इस तकनीक से इलाज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह सुविधा एम्स भोपाल में शुरू हो गई है। इससे प्रदेश के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां अब ऐसे दुर्लभ और जटिल मामलों का भी इलाज संभव हो सकेगा।

मरीज की नस रही सुरक्षित डाॅक्टरों के अनुसार, मरीज की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। उसके दिल में एक अतिरिक्त नस थी, जिसे किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए था। इसके लिए डाॅक्टरों ने खास स्टेंट का इस्तेमाल किया। इस स्टेंट का एक हिस्सा ढका हुआ और दूसरा खुला होता है। इसे बड़ी सावधानी से फिट किया गया और बैलून की मदद से दिल की नस में सही जगह बैठा दिया गया। इससे खून का गलत बहाव रुक गया और मरीज की नस सुरक्षित रही।