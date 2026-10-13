मौत के बाद शरीर में बैक्टीरिया की जांच से खुलेगा मौत का राज, AIIMS भोपाल की पीएचडी शोधार्थी ने किया 331 शवों पर अध्ययन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौत के बाद भी शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस की जांच से संक्रमण और मृत्यु के कारणों को समझने में मदद मिल सकती है। इसी दिशा में एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग की पीएचडी शोधार्थी अश्विनी चंद्रन ने 331 शव परीक्षण में बैक्टीरिया और फंगस का अध्ययन किया है।

एंटीबायोटिक दवाओं के असर पर भी होगी जानकारी यह शोध मृत्यु के बाद शरीर में मौजूद सूक्ष्मजीवों की जांच पर केंद्रित है। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि किन संक्रमणों का पता समय पर नहीं चल पाया, अस्पतालों में संक्रमण किस तरह फैल रहे हैं और बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर क्यों कम हो रहा है। कुछ मामलों में मृत्यु का कारण स्पष्ट करने में भी इस तरह की जांच उपयोगी हो सकती है। शोध में फंगस से होने वाले संक्रमणों को समझने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।