World COPD Day: इन्हेलर की छोटी गलतियां बना रही सांस की बड़ी बीमारी, AIIMS भोपाल का बड़ा खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: विश्व सीओपीडी दिवस (World COPD Day) 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण अध्ययन यह दर्शाता है कि अस्थमा और COPD के मरीज इन्हेलर का उपयोग करते समय छोटी-छोटी गलतियां कर बीमारी को और अधिक गंभीर बना रहे हैं। एम्स भोपाल की पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉ. अल्केश कुमार खुराना के नेतृत्व में हुए अध्ययन में पाया गया कि करीब 70 प्रतिशत मरीज इन्हेलर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण दवा फेफड़ों तक पहुंचने के बजाय गले में ही जमा हो रही थी।

अध्ययन के अनुसार, मीटर डोज इन्हेलर (MDI) का इस्तेमाल करने वाले 86 प्रतिशत मरीज स्पेसर नहीं लगाते थे। स्पेसर न होने पर दवा तेज़ी से निकलती है और फेफड़ों तक न जाकर गले में ही रुक जाती है। वहीं, ड्राई पाउडर इन्हेलर (DPI) का उपयोग करने वाले लगभग 60 प्रतिशत मरीज दवा खींचते समय गहरी और तेज सांस नहीं लेते थे, जिसकी वजह से पाउडर दवा फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती थी।