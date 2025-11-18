World COPD Day: इन्हेलर की छोटी गलतियां बना रही सांस की बड़ी बीमारी, AIIMS भोपाल का बड़ा खुलासा
विश्व सीओपीडी दिवस पर एम्स भोपाल का अध्ययन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या को उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार, दमा और सीओपीडी से जूझ रहे लगभग 70% मरीज इन्हेलर का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जिससे दवा फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती और बीमारी बढ़ जाती है। अध्ययन में पाया गया कि केवल तकनीक सुधारने से ही मरीजों की स्थिति में चार हफ्तों में उल्लेखनीय सुधार आया।
Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 07:14:43 PM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 07:14:43 PM (IST)
AIIMS Bhopal में अध्ययन में इन्हेलर को लेकर चौंकाने वाला तथ्य। (फाइल फोटो)
HighLights
- 70% मरीज इन्हेलर गलत इस्तेमाल कर रहे।
- सही तकनीक सिखाने से चार हफ्ते में सुधार।
- ACT और CAT स्कोर में सकारात्मक बदलाव।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: विश्व सीओपीडी दिवस (World COPD Day) 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण अध्ययन यह दर्शाता है कि अस्थमा और COPD के मरीज इन्हेलर का उपयोग करते समय छोटी-छोटी गलतियां कर बीमारी को और अधिक गंभीर बना रहे हैं। एम्स भोपाल की पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉ. अल्केश कुमार खुराना के नेतृत्व में हुए अध्ययन में पाया गया कि करीब 70 प्रतिशत मरीज इन्हेलर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण दवा फेफड़ों तक पहुंचने के बजाय गले में ही जमा हो रही थी।
अध्ययन के अनुसार, मीटर डोज इन्हेलर (MDI) का इस्तेमाल करने वाले 86 प्रतिशत मरीज स्पेसर नहीं लगाते थे। स्पेसर न होने पर दवा तेज़ी से निकलती है और फेफड़ों तक न जाकर गले में ही रुक जाती है। वहीं, ड्राई पाउडर इन्हेलर (DPI) का उपयोग करने वाले लगभग 60 प्रतिशत मरीज दवा खींचते समय गहरी और तेज सांस नहीं लेते थे, जिसकी वजह से पाउडर दवा फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती थी।
अध्ययन 45 अस्थमा और 38 COPD मरीजों पर चार हफ्ते तक किया गया। उनकी दवाइयों में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल इन्हेलर इस्तेमाल करने का सही तरीका सिखाया गया। परिणाम बेहद सकारात्मक रहे- अस्थमा मरीजों में FEV-1 में सुधार हुआ और ACT स्कोर 18.0 से बढ़कर 20.75 हो गया। COPD मरीजों में CAT स्कोर 21.86 से घटकर 19.83 हुआ, और उन्होंने खुद को पहले से बेहतर महसूस किया।
मीटर डोज इन्हेलर (MDI) का सही उपयोग
- पंप को अच्छी तरह हिलाएं।
- स्पेसर हो तो पंप से जोड़कर उपयोग करें।
- धीरे-धीरे पूरी सांस बाहर निकालें।
- पंप दबाएं और धीरे-धीरे गहरी सांस लें।
- सांस 5–10 सेकंड रोकें।
- धीरे-धीरे सांस छोड़ें।
- यदि डॉक्टर ने दो शॉट बताए हैं, तो दोनों के बीच 2 मिनट का अंतर रखें।
ड्राई पाउडर इन्हेलर (DPI) का सही उपयोग
- डिवाइस को सही तरीके से तैयार करें।
- पूरी सांस बाहर निकालें।
- पाउडर खींचते समय गहरी और जोरदार सांस लें।
- कुछ सेकंड सांस रोकें।
- फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ें।