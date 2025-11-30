नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राजधानी में शनिवार को अचानक वायु गुणवत्ता बिगड़ गई, जिसके चलते एक्यूआइ 200 के पार पहुंच गया। यह देखते हुए नगर निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में फागर मशीनों से पानी का छिड़काव किया और देर रात तक वायु गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास जारी रहा। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में आतिशबाजी होने व शहर में चल रहे निर्माण कार्याें के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है और एक्यूआई तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से नगर निगम ने शाम साढ़े सात बजे से छह बजे तक पानी का छिड़काव शुरू करवाया है।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने और हवा में शामिल धूल के कणों को जमीन पर लाने के दृष्टिगत निगम द्वारा शहर में दो फागर मशीनों और पांच टेज्क्टर माउंट स्प्रे मशीनों से लगातार सड़कों पर काफी ऊंचाई तक एवं सड़कों के किनारे पेड़ों आदि पर शाम साढ़े सात बजे से छह बजे तक पानी का छिड़काव किया जा रहा है।