    भोपाल में शनिवार रात बिगड़ी हवा की क्‍वालिटी, AQI 200 पार, नगर निगम ने देर रात छिड़का पानी

    बताया जा रहा है कि शादी समारोह में आतिशबाजी होने व शहर में चल रहे निर्माण कार्याें के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है और एक्यूआई तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से नगर निगम ने शाम साढ़े सात बजे से छह बजे तक पानी का छिड़काव शुरू करवाया है।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 04:26:41 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 04:28:11 AM (IST)
    भोपाल में शनिवार रात बिगड़ी हवा की क्‍वालिटी, AQI 200 पार, नगर निगम ने देर रात छिड़का पानी
    बिगड़ी वायु गुणवत्ता को सुधारने नगर निगम अमले ने शनिवार देर रात किया पानी का छिड़काव - नगर निगम

    1. शादी की आतिशबाजी, निर्माण कार्य के चलते बिगड़ी हवा।
    2. देर रात तक वायु गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास जारी रहा।
    3. वायु प्रदूषण फैल रहा है। एक्यूआई तेजी से बढ़ता जा रहा है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राजधानी में शनिवार को अचानक वायु गुणवत्ता बिगड़ गई, जिसके चलते एक्यूआइ 200 के पार पहुंच गया। यह देखते हुए नगर निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में फागर मशीनों से पानी का छिड़काव किया और देर रात तक वायु गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास जारी रहा। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में आतिशबाजी होने व शहर में चल रहे निर्माण कार्याें के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है और एक्यूआई तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से नगर निगम ने शाम साढ़े सात बजे से छह बजे तक पानी का छिड़काव शुरू करवाया है।

    नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने और हवा में शामिल धूल के कणों को जमीन पर लाने के दृष्टिगत निगम द्वारा शहर में दो फागर मशीनों और पांच टेज्क्टर माउंट स्प्रे मशीनों से लगातार सड़कों पर काफी ऊंचाई तक एवं सड़कों के किनारे पेड़ों आदि पर शाम साढ़े सात बजे से छह बजे तक पानी का छिड़काव किया जा रहा है।


    इन इलाकों में किया पानी का छिड़काव

    निगम द्वारा न्यू मार्केट, रोशनपुरा, रंगमहल, टीटी नगर थाना क्षेत्र, तात्याटोपे नगर स्टेडियम रोड, माता मंदिर, मैनिट कालेज, लालघाटी, एयरपोर्ट मेन रोड, गांधी नगर, कोहेफिजा, एमएलए रेस्ट हाउस, स्टेट बैंक चौराहा रायल मार्केट, कलेक्टर कार्यालय, पर्यावास प्रदूषण केन्द्र, मनीषा मार्केट, चार इमली, 10 नंबर मार्केट, अरेरा कालोनी क्षेत्र, हनुमान मंदिर 1100 क्वाटर्स, सुभाष स्कूल, ईदगाह हिल्स, सुल्तानिया रोड, पुराना सचिवालय, छह नंबर मार्केट, नेहरू नगर, जैन मंदिर सैकंड स्टाप, तुलसी नगर, भारतमाता चौराहा, होटल पलाश, श्यामला हिल्स, पर्यावास भवन सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

