नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दोपहर के ठीक दो बजे हैं। ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर की टूटी हुई दीवारों और मलबे के ढेर के बीच अब्दुल तारीक अपनी पत्नी के साथ झुके हुए हैं। हाथों में टूटी ईंटें हैं - उम्मीद है कि इनसे कहीं कोई नई झुग्गी खड़ी कर लेंगे। वहीं, क्वार्टर नंबर 409 के खंडहर पर बैठी सहिमा बी मोहल्ले वालों के दिए खाने का निवाला तोड़ रही हैं, आंखों में बेबसी और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा साफ झलक रहा है।

20 साल पुराने घर के कागज होने के बावजूद बेघर हुईं रशीदा खान बीमार पति के साथ किराये के एक कमरे में सिमटने के बाद अपने टूटे मकान को देखने पहुंची हैं। 23 नवंबर को हाउसिंग बोर्ड का बुलडोजर चलने के दूसरे दिन बुधवार को जब नवदुनिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची, तो उजड़े आशियानों के बीच जिंदगी की जद्दोजहद का यह मंजर हर किसी को झकझोरने वाला था।

वर्षों की गृहस्थी उजड़ने के बाद अब इन परिवारों के सामने सीमित आमदनी में महंगे मकान का किराया भरने, बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और नए सिरे से जीवन बसाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मलबे से निकलती बेबसी की कहानियां दोपहर 2:06 बजे: मलबे के बीच अब्दुल तारीक अपनी पत्नी के साथ टूटी हुई ईंटें बीनते नजर आए। पूछने पर उन्होंने रुंधे गले से बताया कि 10 साल पहले दो लाख रुपये में यह मकान खरीदा था। अभी एक रिश्तेदार के यहां रह रहे हैं। अब ये ईंटें ले जा रहे हैं ताकि कहीं कोई झुग्गी बना सकें। ऐशबाग में साढ़े तीन हजार रुपये महीने पर एक कमरा किराये पर लिया है, जहां घर का सामान रखा है।

दोपहर 2:15 बजे: क्वार्टर नंबर 423 के मलबे पर बैठीं रशीदा खान ने बताया कि वे यहां 20 साल से रह रही थीं। 50 हजार रुपये में घर लिया था और पूरे कागजात भी हैं, फिर भी हमें अवैध करार दे दिया गया। रशीदा के पति बीमार हैं और पूरा परिवार ऐशबाग में एक कमरे के मकान में सिमट गया है। किराया तीन हजार रुपये दे रहे हैं।