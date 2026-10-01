अमित शाह का 23 घंटे का भोपाल दौरा: 35 हजार गोपालकों से करेंगे संवाद, ₹16.80 करोड़ के डेयरी प्लांट की देंगे सौगात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करीब 23 घंटे के प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। 2 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे भोपाल पहुंचने के बाद वे होटल ताज में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन, 3 अक्टूबर को वे गृह, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिनभर व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वे रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

35 हजार से अधिक गोपालक जुटेंगे अपने दौरे के मुख्य कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री भेल दशहरा मैदान में आयोजित 'राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन' में शामिल होंगे। इसमें प्रदेशभर से 35 हजार से अधिक गोपालक और दुग्ध सहकारिता समितियों के सदस्य हिस्सा लेंगे। बोनस व सहायता राशि का वितरण: सम्मेलन में पशुपालकों को बोनस राशि, गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 'गोपालक दीदियों' का सम्मान किया जाएगा। कामधेनु योजना: कार्यक्रम के दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्रों का वितरण भी होगा। विभागीय प्रस्तुतियां: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 'कृषक कल्याण वर्ष' और 'बलराम कृषि महोत्सव' की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। ₹16.80 करोड़ के हाई-टेक फर्मेंटेड डेयरी प्लांट का शुभारंभ अमित शाह भोपाल सहकारी दुग्ध संघ परिसर में निर्मित अत्याधुनिक फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। लागत व साझेदारी: 16.80 रुपये करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट में केंद्र सरकार का 6 करोड़ रुपये का अनुदान और भोपाल दुग्ध संघ का 10.80 करोड़ रुपये का अंशदान है। उत्पादन क्षमता: इस प्लांट की कुल दूध प्रसंस्करण क्षमता 40 हजार लीटर प्रतिदिन है। इसमें रोज 10 हजार लीटर दूध, 10 हजार लीटर दही, 30 हजार लीटर छाछ, 1 हजार लीटर लस्सी, 800 किलो श्रीखंड और 1 हजार किलो मावा तैयार किया जा सकेगा।