अमित शाह का 23 घंटे का भोपाल दौरा: 35 हजार गोपालकों से करेंगे संवाद, ₹16.80 करोड़ के डेयरी प्लांट की देंगे सौगात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करीब 23 घंटे के प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। 2 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे भोपाल पहुंचने के बाद वे होटल ताज में रात्रि विश्राम करेंगे।
अगले दिन, 3 अक्टूबर को वे गृह, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिनभर व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वे रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
35 हजार से अधिक गोपालक जुटेंगे
अपने दौरे के मुख्य कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री भेल दशहरा मैदान में आयोजित 'राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन' में शामिल होंगे। इसमें प्रदेशभर से 35 हजार से अधिक गोपालक और दुग्ध सहकारिता समितियों के सदस्य हिस्सा लेंगे।
बोनस व सहायता राशि का वितरण: सम्मेलन में पशुपालकों को बोनस राशि, गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 'गोपालक दीदियों' का सम्मान किया जाएगा।
कामधेनु योजना: कार्यक्रम के दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्रों का वितरण भी होगा।
विभागीय प्रस्तुतियां: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 'कृषक कल्याण वर्ष' और 'बलराम कृषि महोत्सव' की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
₹16.80 करोड़ के हाई-टेक फर्मेंटेड डेयरी प्लांट का शुभारंभ
अमित शाह भोपाल सहकारी दुग्ध संघ परिसर में निर्मित अत्याधुनिक फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे।
लागत व साझेदारी: 16.80 रुपये करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट में केंद्र सरकार का 6 करोड़ रुपये का अनुदान और भोपाल दुग्ध संघ का 10.80 करोड़ रुपये का अंशदान है।
उत्पादन क्षमता: इस प्लांट की कुल दूध प्रसंस्करण क्षमता 40 हजार लीटर प्रतिदिन है। इसमें रोज 10 हजार लीटर दूध, 10 हजार लीटर दही, 30 हजार लीटर छाछ, 1 हजार लीटर लस्सी, 800 किलो श्रीखंड और 1 हजार किलो मावा तैयार किया जा सकेगा।
सांची का विस्तार: इसका मुख्य उद्देश्य सांची ब्रांड को केवल तरल दूध तक सीमित न रखकर वैल्यू एडिशन (मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों) के जरिए बाजार में मजबूत बनाना है।
उज्जैन को 255 करोड़ के डेयरी प्रोजेक्ट का तोहफा
दौरे के दौरान प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को कई अन्य बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। उज्जैन में प्रस्तावित 255 करोड़ रुपये के वृहद डेयरी प्लांट, दुग्ध प्रसंस्करण इकाई और गुणवत्ता जांच से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ वर्चुअली किया जाएगा। साथ ही, भोपाल व इंदौर दुग्ध संघ के पशुपालकों के खातों में बोनस राशि अंतरित की जाएगी।
नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी और आईआईएसईआर शिलान्यास
नए कानूनों पर प्रदर्शनी: भेल मैदान में पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) द्वारा नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता) पर लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शाह उद्घाटन कर अवलोकन करेंगे।
आईआईएसईआर अत्रि परिसर: इसके बाद केंद्रीय मंत्री भोपाल बायपास (भौंरी) स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) पहुंचेंगे। वहां वे 'अत्रि परिसर' का शिलान्यास करेंगे और परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
प्रमुख बिंदु,विवरण
प्रवास की अवधि,23 घंटे (2 अक्टूबर रात 9 बजे से 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक)
मुख्य आयोजन स्थान,भेल दशहरा मैदान एवं भौंरी (आईआईएसईआर परिसर)
गोपालक सम्मेलन,"35,000+ पशुपालक एवं दुग्ध समिति सदस्य"
भोपाल डेयरी प्लांट लागत,"16.80 करोड़ रुपये (क्षमता: 40,000 लीटर/दिन)"
उज्जैन डेयरी प्रोजेक्ट, 255 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित प्लांट